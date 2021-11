Napi harmincmillió euróval is csökkentheti az osztrák kereskedelmi szektor forgalmát az oltatlanokra kivetett kijárási korlátozás, azaz lockdown a Die Presse szerdai cikke szerint. Az osztrák lap egy egyetemi kutatásra hivatkozva emlékeztetett: az üzletek számára most jönnek a legfontosabb, a karácsony előtti hetek, a szektort pedig megrengetik az emelkedő koronavírus-esetszámok, valamint az oltatlanokat érintő korlátozások, amelyek most hétfőtől léptek életbe.

Az oltatlanok csak a létfontosságú termékeket árusító üzletekbe mehetnek be, minden más kizárólag az oltottak és a gyógyultak számára elérhető. Csak ők mehetnek be például a ruhát, elektronikai cikkeket, könyveket, játékokat vagy bútorokat árusító üzletekbe.

A linzi Johannes Kepler Universität kutatói szerint a mostani korlátozások nagy csapást jelentenek a válságból éppen kilábaló kereskedelmi szektornak.

A vírushelyzet nem sok jóval kecsegteti az üzleteket, ahogyan arra a Die Presse is rámutatott, egyre több szakértő sürget teljes lockdownt Ausztriában.