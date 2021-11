80-as korlátozásnál 220 kilométer per órával döngetett az audis az alagútban

Óránként 220 kilométeres tempóval állított fel új rekordot egy autós a hamburgi Elba-alagútban, miközben ott 80-as korlátozás van érvényben.





A 35 éves férfi 245 lóerős Audija képességeit próbálgatta az éjszakai órában. Az alagútba beérve eleinte előbb 170-re gyorsított, majd miután megelőzött két járművet és viszonylag szabaddá vált előtte a terep, adott egy kövér gázt, és egészen 221-ig gyorsított.

Nem csoda, hogy ilyen sebesség mellett nem vette észre, hogy egy megkülönböztető jelzést nem használó rendőrautót is megelőzött. Pechjére a járőrkocsiban a Provida sebességellenőrző is élesítve volt, így a rendőrök azonnal a nyomába szegődtek, immár a kéklámpát is bekapcsolva. A száguldozót még az alagút végénél elcsípték.

Az Elba alatt átvezető alagút egyébként 3,3 kilométer hosszú, és legmélyebb pontja 28 méter mélyen fekszik a folyó alatt. 1975-ben adták át a forgalomnak, és a létesítményt naponta átlagosan 150 ezer jármű használja.

Az Elbtunnel új sebességi rekordjának felállítása jó sokba kerül majd a sofőrnek, minimum 1200 eurós pénzbüntetésre és 3 hónapos eltiltásra számíthat a járművezetéstől. Emellett nagy esélye van arra, hogy a jogosítványa elvesztése mellett orvosi-pszichológiai vizsgálaton is részt kell majd vennie, ami a vezetői engedély későbbi visszaszerzésének az előfeltétele.

A durva közlekedési szabályszegések elkövetőinek ugyanis igazolniuk kell, hogy egészségügyi szempontból alkalmasak a járművezetésre. Az ilyen vizsgálatokról pedig köztudott, hogy meglehetősen sok időbe és pénzbe kerülnek.