Szükségállapotot hirdettek Kanada egyik tartományában, Brit Columbiában egy óriási vihar és az azt követő áradások miatt – számolt be a BBC. A vihar még vasárnap kezdődött, azóta már a tartomány legnagyobb városára, Vancouverre is lecsapott. A megáradt folyók több helyen a gyorsforgalmi utakat és a vasúti síneket is elöntötték.

Az áradások miatt több ezer ember esett csapdába. Kedd délutánra a legtöbb helyen véget értek az esőzések, de több község még mindig el van vágva a külvilágtól. A katasztrofális helyzetet híven példázza az alábbi videó, amelyen többek között egy tehenet mentenek ki jet skivel az egyik megáradt folyóból.

A természeti katasztrófában – egy autópályán történt földcsuszamlás miatt – legalább egy ember meghalt, két másik embert pedig keresnek a hatóságok. A katasztrófavédelem mellett már a kanadai hadsereget is bevetetették.

A most bevezetett szükségállapot részeként a települések közötti utazást is korlátozták azért, hogy senki se kerüljön veszélybe az utakon. Brit Columbia kormányzója leszögezte: továbbra is biztosítani fogják, hogy a legszükségesebb fogyasztási cikkekből egy településen se legyen hiány. Szerdán például már helikopterekkel dobtak le élelmiszer-szállítmányokat néhány hegyi községnél, amelyeket a katasztrófa elvágott a külvilágtól. Mindeközben a meteorológusok a hét végére további esőzéseket jósolnak, ami ronthat a helyzeten.

A katasztrofális helyzetet egy sajátos légköri jelenség okozta. Emiatt egy nap annyi eső esett a régióban, mint amennyi máskor egy hónap alatt szokott átlagosan. Szakértők szerint a klímaváltozásnak is köze lehet a szélsőséges időjáráshoz.

Idén nyáron egy másik természeti katasztrófa is történt Brit Columbiában. Akkor a rekordhőség és az általa okozott tüzek miatt több mint 500 ember halt meg, egy falu pedig teljesen leégett.