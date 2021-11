Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint Európa az egyetlen olyan régió, ahol folyamatosan emelkedik a halálozások száma. A szervezet szerint az elmúlt egy hétben mintegy öt százalékkal nőtt az elhunytak száma – írja az India Today.

A WHO egy hét alatt 3,3 millió új fertőzésről számolt be, amiből 2,1 millió az öreg kontinenshez köthető. A szervezet arról is beszámolt, hogy egy hét alatt összesen 50 ezer volt az elhunytak száma. A most közzétett adatokból kitűnik, hogy ez volt a hetedik egymást követő hét, amikor nőtt a halottak száma 61 országban, Európában, Oroszországban és Közép-Ázsiában.

A WHO szerint a legtöbb új fertőzöttet Oroszországban, Németországban és Nagy-Britanniában regisztrálták. További aggodalomra ad okot, hogy Norvégiában 67, míg Szlovákiában is mintegy 38 százalékkal nőtt a halálozások száma.