Kirill Dmitrijev, a vakcina fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója nemrég azt mondta: arra számítanak, hogy a WHO az év végéig jóváhagyja a vakcinájukat.

Már csak néhány bürokratikus eljárás van hátra

– fogalmazott.

Az oroszok az utóbbi hónapokban már többször is azt nyilatkozták, hogy hamarosan elfogadhatják a vakcinát. Ezzel szemben a WHO múlt héten még azt mondta, hogy egyelőre még további, az engedélyeztetéshez szükséges adatokat is várnak az oroszoktól, illetve hogy a vakcinagyárakban is szükség lehet további vizsgálatokra. Azt pedig nem is említették, hogy mikorra történhet meg a vakcina engedélyezése – számolt be a Bloomberg.