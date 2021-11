Egy ismert, az oltást ellenző szlovák orvos, Michal Piják elkapta a koronavírust, és súlyos állapotban ápolják a Pozsonyi Egyetemi Kórházban – írja a Parameter. A hírt a kórház egyik magas rangú beosztottja is megerősítette.

Piják korábban a járvány ellen küzdő és az oltást ajánló kollégáit rendszeresen bírálta. Amellett, hogy az oltást ellenezte, az ivermectin nevű féreghajtó használatát is ajánlotta, amelyről az újabb kutatások kimutatták, hogy nem sokat segít a koronavírus ellen, ráadásul veszélyes is lehet az emberre. Az ivermectint nemrég egy „kísérleti kúra” részeként maga is szedni kezdte, bár akkor még az állította, hogy nem kapta el a vírust.