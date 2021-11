Teljesen lezárják Ausztriát, a beoltottak sem ússzák meg

Az országban már korábban is vezettek be korlátozásokat, ezek azonban elsősorban az oltatlanokat érintették. Most viszont az intézkedések alól a beoltottak sem mentesülnek. Az új rendelkezéseket a Kurier szerint az Osztrák Néppárt (ÖVP), Ausztria Szociáldemokrata Pártja (SPÖ) és a Zöldek is támogatták. Az életbe lépő szabályozások szerint:

a beltéri közösségi helyeken mindenhol kötelezővé teszik a maszkviselést;

kijárási tilalom lép életbe;

a munkahelyeken – ha lehetséges – home office-ban kell dolgozni;

az iskolák és az óvodák viszont nyitva maradnak, de az intézményekben is kötelező lesz a maszkviselés. Viszont a szülőknek nem muszáj iskolába küldeniük a gyerekeket, a tanároknak pedig biztosítaniuk kell, hogy a diákok otthoni tanulás esetén se maradjanak le.

A korlátozásokat egyelőre tíz napra rendelték el, majd az eredmények kiértékelését követően további tíz napra meghosszabbíthatják, így legkésőbb december 12-én oldják fel a korlátozásokat. A kancellár a korlátozások szükségességét azzal indokolta, hogy csökkenteni kell az esetek, a kontaktok számát azért, hogy a családok együtt ünnepelhessék a karácsonyt.

Mindeközben azonban hosszú távon is szükség van a járvány kezelésére, ezért a fenti szabályozások mellett arról is rendelkeztek, hogy megkezdik egy olyan törvénytervezet kidolgozását, aminek értelmében február 1-től kezdve országos szinten mindenki számára kötelezővé tennék az oltást.

Alexander Schallenberg ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: az utóbbi hetekben számos alkalommal hangsúlyozták, hogy mindenkinek be kell oltatnia magát, de ez nem bizonyult elégségesnek. Hozzátette: korábban sokan kizárták az oltás kötelezővé tételét, de ezzel szemben most „szembe kell nézni a valósággal”, el kell ismerni, hogy szükség van erre. A kancellár ezenkívül azzal érvelt az oltás kötelezővé tétele mellett, hogy korábban, 1981 előtt a himlő elleni oltás felvétele ugyancsak kötelező volt mindenkinek.

Mindig is hangsúlyoztam, nem az a célunk, hogy bezárjuk az oltottakat, hanem hogy az oltatlanokat beoltassuk – kezdte Alexander Schallenberg. – De tudomásul kell vennünk, hogy ez az erőfeszítéseink ellenére sem sikerült. Különböző politikai erők és álhírek miatt sokan nincsenek még beoltva. Emiatt kezdeményezzük, hogy 2022 februárjától kötelező legyen mindenki számára az oltás.

A kancellár hangsúlyozta, a vakcina a hosszú távú megoldás, de jelen helyzetben szükség van rövid távú lépésekre is, ezért döntöttek úgy, hogy lezárják az országot.

Ez nagyon fáj, mert különben elegendő oltóanyag áll rendelkezésre. Azonban túl sokan szilárd ellenállást tanúsítottak. Csökkentsük a személyes kontaktusok számát, legalább 20 napig, hogy a családdal együtt ünnepelhessük a karácsonyt

– tette hozzá Schallenberg.

Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter bocsánatkéréssel kezdte monológját, úgy fogalmazott, „a bezárás észszerűtlen, de az elmúlt hetekben hibák történtek, amiket a politikusoknak most korrigálniuk kell”. A miniszter hozzátette, a jelenléti oktatás folytatódik, ahol kell, de a gyerekek orvosi igazolás nélkül is otthon maradhatnak. Az iskolaépületekben kötelező lesz a maszkviselés mindenkinek, az iskolák gondozási és tanulási csomagokat biztosítanak a diákoknak.

(via Sky News, Kurier)

(Borítókép: Lisi Niesner / REUTERS)