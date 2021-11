Az Egyesült Államok 5,29 milliárd dollár értékben rendelt 10 millió ember kezelésére elengedő koronavírus elleni gyógyszert a Pfizer legújabb, még engedélyeztetés alatt álló készítményéből.

A mennyiség kétszerese annak, amelyet a másik gyártótól, a Mercktől rendeltek az amerikaiak. A kezelés jelentősen csökkenti a koronavírus kockázatait a megfertőződés után.

Az ügylet által a Pfizer részvényeinek árfolyama megközelítőleg egy százalékkal nőtt, míg a Merck-részvények minimálisan visszaestek.

A Pfizer és a Merck által készített hatóanyagok jóváhagyása már Európában is folyamatban van, és az is felmerült, hogy az Európai Unió is bevásárol ezekből a gyógyszerekből. Minderről itt írtunk korábban.

(via Reuters)