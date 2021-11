Életét vesztette az az 55 éves osztrák férfi, aki szándékosan kapta el a koronavírust, hogy ne kelljen beoltatnia magát.

A Kleine Zeitung értesülése szerint Stájerországban egyesek direkt „koronapartikat” tartanak annak érdekében, hogy ne kelljen beoltatniuk magukat. Mindezt azt magyarázza, hogy az osztrák kormányzat nemrég szigorított és így rengeteg dolog már csak azoknak lesz elérhető, akik beadatták maguknak a vakcinát.

A koronapartikról egy Ennstal környékén dolgozó orvos mesélt, ő mondta el azt is, hogy az 55 éves férfi egy ilyen összejövetel miatt vesztette életét. Azonban nemcsak az idősek, hanem a fiatalok részéről is meggondolatlanság ezt csinálni: az orvos azt mondta, hogy a 30 év körüli résztvevők közt is vannak olyanok, akik most poszt-Covidos tünetekkel kell kezelni.

Christian Sulzbacher, a szinten Stájerországban található Liezen rendőrkapitánya a Kleine Zeitungnak nyilatkozva megerősítette, hogy ők is értesültek már efféle összejövetelekről.

Nem vagyok meglepve, ez volt már tavaly ősszel is. De már akkor is azt kérdeztem magamban, hogy van-e egyáltalán esze ezeknek az embereknek

– kommentálta Sulzbacher.

Ausztria mellett egyébként Svájcból és Franciaországból is beszámoltak már hasonló esetekről. Az sem kizárt, hogy bizonyos esetekben akár bíróság elé állítják a magukat direkt megfertőző embereket amiatt, hogy veszélyeztetik a járvány elleni védekezést.

(via Die Presse)