Emanuel Macron francia elnök szerint Franciaország nem fogja követni azokat az Európai Uniós országokat, akik karanténra kötelezik az oltatlan állampolgárokat, mivel úgy véli, sikeres volt Párizs járványügyi politikája és az egészségügyi igazolás bevezetése.

Macron a La Voix du Nord című francia lapnak adott csütörtöki interjújában aláhúzta, hogy most éppen azok az országok vezetnek be korlátozó intézkedéseket az oltatlanokkal szemben, akik nem vezették be a szükséges egészségügyi útleveleket.

A járvány negyedik hullámában egyre több ország vezet be korlátozásokat Európában. Nagy vitákat váltott ki az érintett országok esetében, hogy elegendőek-e az oltások a járvány megfékezésében.

Aggodalomra ad okot, hogy a minap az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is felszólalt az egyre növekvő fertőzésszámok miatt Európában. A szervezet szerint egy hét alatt 3,3 millióra nőtt az új fertőzöttet száma világszerte, ebből 2,1 millió az öreg kontinenshez köthető.

