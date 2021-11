Jobb karácsony reményében korlátozzák az oltatlanokat

További korlátozásokat vezetnek be Görögországban a koronavírus ellen be nem oltott állampolgárokkal szemben, mivel még mindig magas a fertőzés aránya – jelentette be csütörtök este Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök.

Hétfőtől csak a beoltott emberek léphetnek be a fedett nyilvános helyiségekbe, a mozikba, színházakba, bárokba, tavernákba, fodrászatokba és edzőtermekbe. Eddig az oltatlanok is bemehettek ezekre a helyekre, ha 48 óránál nem régebbi negatív koronavírusteszt-eredményt mutattak fel.

A kormányfő elmondta, hogy minden 60 éves és idősebb embernek legkésőbb hét hónappal a második oltás után harmadik emlékeztető oltást kell kapnia, hogy oltási bizonyítványa érvényes maradjon. A görög vezető hozzátette, javasolni fogja az Európai Bizottságnak, hogy tegye ezt az egész Európai Unióra kiterjedő normává.

Csak így leszünk képesek egy jobb karácsonyt ünnepelni

– hangoztatta. Azok, akik még mindig ódzkodnak az oltástól, másképp gondolkodnának, ha hallanák, mit tapasztaltak az intenzív osztályokon az oltatlanok, akik megbetegedtek – tette hozzá Mitcotákisz.

A mintegy 11 milliós ország lakosságának körülbelül 61 százaléka kapta meg az összes szükséges oltást; a hatóságok korábban azt remélték, hogy ez az arány őszre eléri a 70 százalékot.

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem csütörtök esti adatai szerint Görögországban az elmúlt 28 napban 149 630 esetet regisztráltak, 1527-en meghaltak. A járvány tavalyi kezdete óta már 861 117 fertőzöttről és 17 075 halottról tudni.