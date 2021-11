Az infláció – paradox módon – egyidejűleg hihetetlenül egyszerűen érthető és abszurd módon bonyolult. Akkor beszélünk róla, amikor a szolgáltatások és termékek széles skálájának árai emelkednek.

A 'széles skála' fontos: ugyanis egyetlen cikk ára is bármikor ingadozhat az ízlésváltozás függvényében.

Az ilyen ingadozások gyakoriak és állandók. Egy termék emelkedő ára szimplán a drágulás, csökkenő ára pedig az „akciós” időszak.

Drágul az élelmiszer, az ingatlan, az autó, a ruha, sőt akár a játékszerek is.

Az Egyesült Államokban az elmúlt nagyjából négy évtizedben, kivált ebben az évszázadban az infláció – egy jól működő, fogyasztóközpontú gazdasággal párhuzamosan – ideális, alacsony és lassú szinten emelkedett – emlékeztet a CNN. Az árak évente legfeljebb 2 százalékkal emelkedtek – átlagosan. Sokkal drágább lett a lakhatás vagy az egészségügyi ellátás, ugyanakkor például a számítógépek és a tévék sokkal olcsóbbak lettek, de együttesen és átlagosan az árak viszonylag stabilak maradtak.

A gazdaság „túlfűtött” – mondják ilyenkor a közgazdászok. A világgazdaságban az infláció több okból – mindenekelőtt a világjárvány miatt – jelenleg épp javában forr.

Az Egyesült Államokban az árak 6,2 százalékkal emelkedtek, ami 1990 novembere óta a legnagyobb növekedés, és jóval meghaladja a Federal Reserve hosszú távú, 2 százalék körüli inflációs célját.

Ugyanakkor Magyarországon 2021 októberében az éves összevetésben számított infláció 6,5 százalék volt – az MNB mérése szerint.

A gazdasági hatások kicsit összeolvadnak a lélektani tényezővel. Az inflációnak ugyanis van egy közgazdasági viselkedési aspektusa, ami önbeteljesítő jóslattá válhat. Ha az árak viszonylag huzamosabb időn át emelkednek, a vásárlók már számítanak az áremelkedésre. Emiatt többet vásárolnak, mert azt hiszik, hogy a cikkek másnap már jelentősen többe fognak kerülni. Egyszóval nő a kereslet, ami gerjeszti a drágulást.

Ráadásul beütött a krach.

Tavaly tavasszal, amikor a koronavírus-járvány félelmetes sebességgel terjedt, a világgazdaságot gyakorlatilag megbénult. A gyárak világszerte leálltak, az emberek nem jártak többé étterembe, a légitársaságok nem indítottak járatokat. Emberek millióit maradtak munka nélkül, mivel az üzlet egyik napról a másikra megszűnt. A munkanélküliségi ráta az Egyesült Államokban a 2020 februári 3,5 százalékról közel 15 százalékra duzzadt.

A nyár elejére azonban a fogyasztási cikkek iránti kereslet erőre kapott. A vártnál gyorsabban. A gazdaságélénkítő csomag az amerikaiakat hirtelen készpénzzel és munkanélküli segélyekkel halmozta el. Az emberek újra vásárolni kezdtek. A kereslet ugrásszerűen nőtt, amivel a kínálat nem tudott lépést tartani.

Az autógyártók például a Covid-válság kezdetén – minden ésszerű vállalkozáshoz hasonlóan – ideiglenesen leálltak, hogy csökkentsék a veszteségeket. Röviddel később azonban az autók iránti kereslet is megugrott, mivel az embereket aggasztották a tömegközlekedés jelentette kockázatok, és kerülték a repülést is. Az autógyártók számára ez a helyzet vesszőfutást jelentett.

Az autógyártáshoz rengeteg alkatrészre van szükség. Ezek a világ megannyi különböző gyárából származnak, amelyeket a világ más más részein élő, magasan képzett munkások állítanak elő. Egy ilyen bonyolult művelet újraindítása önmagában is időigényes, ismételt működésbe hozása időbe telik, és még több időt vesz igénybe, ha közben a munkások lebetegednek.

A közgazdászok definíciója szerint az infláció az az állapot, amikor túl sok pénz kerget túl kevés árut. Pontosan ez történt az autók, az ingatlanok, és megannyi más, hirtelen keresett termék esetében.

Köztudott, hogy nagy kereslet és korlátozott kínálat mellett az árak emelkednek.

Minden korszerű autó működése számítógépes chipekre támaszkodik. Ugyanakkor ezeket a chipeket használják a mobiltelefonokban, a háztartási készülékekben, a tévékészülékekben, a laptopokban és tucatnyi más termékben is, amelyek iránt – balszerencse folytán – egyszerre nőtt meg a vásárlási igény.

Mivel az új autók lassan érkeznek, a használt autók iránti kereslet az egekbe szökött – például Magyarországon is –, ami tovább gerjesztette az inflációt. Egyes kirívó esetekben az autótulajdonosok többért tudták eladni használt autójukat, mint amennyit egy-két évvel korábban fizettek értük.

A közgazdászok szerint az árak és a bérek valószínűleg még 2022-ben is emelkedni fognak. De hogy meddig és milyen ütemben, az világszerte számtalan változótól függ.

A politikai döntéshozók elsődleges prioritása az ellátási lánc szűk keresztmetszeteinek felszámolása, hogy az áruk a járvány előtti ütemben mozogjanak. Ezt sokkal könnyebb mondani, mint megtenni. Ráadásul kiszámíthatatlan, hogy a sokkhatások – egy újjáéledő Covid-mutáns, egy fontos vízi úton elakadó hatalmas konténerhajó, vagy egy természeti katasztrófa – mikor akasztják meg a talpra állást.

Az Egyesült Államokban a közgazdászok és a befektetők arra számítanak, hogy a jegybank, a Fed, a kamatlábak emelésével és a vészhelyzeti ösztönzők visszafogásával szigorítja majd a monetáris politikát, és ezzel lassítja az infláció ütemét. Ha a hitelezés megdrágul, az enyhítheti az áremelkedésre háruló nyomást, a gazdaság pedig visszaállhat a szelíd gőzölés folyamatára.

