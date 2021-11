A holland rendőrség figyelmeztető lövéseket adott le péntek este Rotterdamban a járványügyi korlátozás elleni megmozduláson, ahol a tiltakozók autókat gyújtottak fel, valamint kövekkel dobálták meg a hatóság embereit.

Patricia Wessels rendőrségi szóvivő azt mondta: „Figyelmeztető lövéseket adtunk le, és voltak közvetlen lövések is, mert a helyzet életveszélyes volt”. Hozzátette: legalább két ember megsebesült, valószínűleg a figyelmeztető lövések következtében, de a pontos okokat tovább kell vizsgálniuk.

Több százan gyűltek össze, hogy felemeljék hangjukat a kormány azon tervei ellen, amelyek szerint a fedett szórakozóhelyekre csak olyan személyek léphetnek be, akiknek van védettségi igazolványuk, amely igazolja, hogy be vannak oltva, vagy már felépültek egy fertőzésből. Az igazolványt azok is megkaphatják, akiket nem oltottak be, de negatív volt a vírustesztjük eredménye.

Rotterdamban a rendőrség sürgősségi rendeletet adott ki, leállította a tömegközlekedést és hazarendelte az embereket. A hatóságok közölték, hogy vízágyúkat vetettek be, és lovas rendőröket vezényeltek ki a tömeg feloszlatására.

Hollandia a múlt hétvégén három hétre újra bevezetett néhány járványügyi korlátozást, hogy lassítsa a koronavírus okozta fertőzés újbóli terjedését, de a napi fertőzések a világjárvány kezdete óta a legmagasabb szinten maradtak.

A közösségi médiában közzétett videókon kiégett rendőrautókat, a hatósági embereket gyújtóeszközökkel és kövekkel dobáló embereket lehetett látni.