A globális ellátási láncok összeomlása mellett a légi közlekedés és a nemzetközi turizmus az egyik legnagyobb vesztese a pandémiának. A repülőgépek jobb esetben még mindig csak férőhelyeik felét tudják értékesíteni, a külföldi utasok száma pedig 75 százalékkal esett vissza 2020-ban. Nem valószínű, hogy a 2021-es adatok sokkal jobbak lesznek, de a 2022-es év már nem tűnik annyira drámainak ebből a szempontból.

A járványt megelőző évtizedekben, 1980-tól 2019-ig az utasforgalom drasztikusan nőtt.

Ezt a fapados légitársaságok megjelenése, a növekvő jólét és a több szabadidő alapozta meg.

A járvány elején a legtöbb előrejelzés még azt mutatta, hogy az utasforgalom 2023-ig, de inkább 2024-ig nem fogja elérni a 2019-es szintet. Ezt most is hasonlóan látják a szakértők. Jelenleg csupán három ország (Kolumbia, Costa Rica és Mexikó) nem alkalmaz semmilyen korlátozást a turistákkal szemben, míg 88 ország továbbra is teljesen zárva van az utazók előtt.

Ugyanakkor az oltottsági ráta növekedésével és a fertőzésszámok várható csökkenésével ezeket a szabályokat lazíthatják, ami lehetővé teszi az utazást és a turisták fogadását is. A világ népességének nagy része például nem utazhatott az Egyesült Államokba egészen a novemberi szabálymódosításokig.

A belföldi utazás a nagy államokban viszont egyre komolyabb méreteket ölt.

Az Egyesült államokban egyre közelebb kerül a pandémia előtti szinthez, míg Kínában már meg is haladta azt.

A regionális szinteken is hasonló a helyzet. Az IATA becslése szerint Európában például 2022-re az utasforgalom elérheti a járvány előtti szám négyötödét. Az interkontinentális utazások száma viszont csak nagyon lassan fog visszatérni a 2019-es szintre.

Mostanában a szabadidős foglalások teszik ki az utasforgalom nagy részét, az üzleti célú utazások pedig visszaszorultak.

Kutatások szerint az erre elkülönített költségvetések átlagosan 20-40 százalékkal lettek megvágva.

Sok találkozót és konferenciát tartanak továbbra is virtuálisan vagy legalábbis hibrid formában, ezzel is csökkentve a személyesen részt vevők számát.

Érdekesség, hogy 2021 első nyolc hónapjában 2,9 millió repülőutat tettek meg magángépeken, ami nemcsak a 2020-as, hanem a 2019-es számnál is nagyobb. A lakossági repülőutak ugyanakkor 40 százalékkal vannak elmaradva a járvány előttihez képest a WingX szerint.

(Borítókép: Utasok Auckland repülőterén Új-Zélandon 2020. február 5-én. Fotó: Michael Ng / Getty Images)