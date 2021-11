Ausztria mától bezár, oltásellenesek tízezrei randalíroztak Európában

Az Ausztriában elrendelt bezárások ezúttal nemcsak az oltatlanokra, hanem a beoltottakra is vonatkoznak. A lépést múlt pénteken bejelentő osztrák kancellár a döntést azzal indokolta, hogy Európában és ezzel együtt Ausztriában is drámaian romlik a járványhelyzet. Februártól egyébként mindenki számára kötelező lesz a koronavírus elleni oltás. A mostani szigorítások szerint

a beltéri közösségi helyeken mindenhol kötelezővé teszik a maszkviselést,

kijárási tilalom lép életbe,

a munkahelyeken – ahol megoldható – home-office-ból kell dolgozni,

az iskolák és az óvodák nyitva maradnak, de az intézményekben kötelező lesz a maszkviselés. Viszont a szülőknek nem kötelező iskolába küldeni a gyerekeket, a tanároknak pedig biztosítaniuk kell, hogy a diákok otthoni tanulás esetén se maradjanak le.

Az osztrák egészségügyi miniszter hozzátette, a gyerekek orvosi igazolás nélkül is otthon maradhatnak. Az osztrákok több mint harmada ugyanakkor nincs beoltva. A németeknél pedig a lakosság kétharmadát oltották be eddig. Mindkét szám a legalacsonyabb a nyugat-európai oltottsági mutatók közül. A múlt héten Németország is lépett, legalábbis a tizenhat tartományból több jelentett be szigorításokat. Ezek között szerepel, hogy a németeknek – ha buszra vagy vonatra akarnak szállni – érvényes oltási igazolványt vagy érvényes negatív tesztet kell felmutatniuk. De komoly vita van a németeknél is a kötelező oltás elrendeléséről.

Oltásellenesek tüntetései Európa-szerte

A hétvégén Bécsben, Salzburgban és Linzben is ezrek tiltakoztak az országos karantén és a kötelező oltás ellen. Szombaton 35 ezer ember lepte el az osztrák főváros központját. A tüntetést 1300 rendőr igyekezett biztosítani, tíz embert vettek őrizetbe.

Olaszországban immár 18. hetébe lépett az oltásellenesek rendszeres hétvégi megmozdulása. Több tízezren vonultak utcára Rómában és Milánóban. Az embereket elsősorban a kormány azon rendelete bőszítette fel, hogy csak az dolgozhat, aki be van oltva, illetve sok szolgáltatást csak védettségi igazolással lehet igénybe venni. Az olasz főváros központját demonstrálók százezrei lepték el.

Massive protest against vaccine mandates and restrictions in Rome, Italy. pic.twitter.com/fEjxXFu3DL — Marie Oakes (@TheMarieOakes) November 21, 2021

Belgiumban is elszabadultak az indulatok a hétvégén. Vasárnap több tízezren vonultak utcára Brüsszelben a kormány szerdán bevezetett, a járvány visszaszorítását célzó új intézkedései ellen tiltakozva. Belgiumban a napi új fertőzöttek száma már meghaladja a 12 ezret, és hatszáznál többen kényszerülnek intenzív ellátásra. A vasárnapi megmozdulás résztvevői Brüsszel központjából az Európai Unió intézményeinek helyet adó kerületbe vonultak, ahol a beoltásra vonatkozó kormányzati felszólítások, valamint a zárt helyiségekben kötelező maszkviselést és a védettségi igazolvány felmutatását előíró új szabályok ellen tiltakozó beszédeket tartottak.

A bejelentett és a belga főváros által engedélyezett felvonulás szervezői Együtt a szabadságért jeligével hirdették meg a menetet.

A résztvevők legtöbbje orrot és szájat eltakaró maszk nélkül vonult.

Helyszíni beszámolók szerint a felvonulók füstbombákat gyújtottak és petárdákat dobáltak. A rendőrség szerint a tüntetésen mintegy 35 ezren vettek részt, közülük mintegy százan összecsaptak a rendőrökkel. A rendbontók köveket dobáltak, autókat és kukákat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be, több rendőrautót is megrongáltak. Megfékezésükre a rendőrök vízágyút és könnygázt vetettek be. Legkevesebb 44 embert előállítottak, és három rendőr megsérült.

Hollandiában a kormány szigorító járványügyi intézkedései ellen pénteken Rotterdamban, szombaton Hágában tüntettek az esti órákban. Mindkét megmozdulás erőszakba torkollott. A tiltakozók köveket dobáltak, autókat gyújtottak fel és tűzijáték-rakétákat lőttek ki. A rotterdami tüntetésen két embert meglőttek, legkevesebb 51 embert letartóztattak.

Figyelmeztető lövéseket adtunk le, és voltak célzott lövések is, mert életveszélyes helyzet alakult ki az utcákon

– mondta Patricia Wessels rendőrségi szóvivő pénteki éjjeli sajtótájékoztatóján. Emiatt a rendőség azonnal vészintézkedéseket vezetett be a városban, felszólította a lakosokat, hogy hagyják el az utcákat, a tüntetők ellen vízágyúkat és lovas rendőröket vetett be, de nem voltak elegen a rendfenntartók, ezért az ország más részeiből is vezényeltek Rotterdamba rendőröket. A holland kikötőváros polgármestere „erőszakorgiának” nevezte a történteket.

Hágában vasárnap hajnalban 30 embert állítottak elő az előző esti erőszakos események miatt.

#Holland #TheHague as #Rotterdam (52 arrests) in the city the protests have resulted in the greatest violence pic.twitter.com/7249WH0H0H — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) November 21, 2021

Szinte az európai nagyvárosok mindegyikében voltak a hétvégén kisebb-nagyobb megmozdulások, amelyeken a tervezett szigorítások ellen tiltakoztak. Tüntetések voltak Horvátországban, Észak-Írországban és

Svájcban is, ahol mintegy kétezer ember vonult utcára.

Belfastban a városházánál tiltakoztak több százan, ugyanis ott is csak az oltottság igazolásával látogathatók a kocsmák és az éttermek is. Horvátországban ezrek vonultak fel, mert megítélésük szerint a korlátozások sértik a szabadságjogaikat.

(Borítókép: Oltásellenesek tízezrei tüntettek az újabb járványügyi intézkedések ellen Hágában 2021. november 20-án. Fotó: Pierre Crom / Getty Images)