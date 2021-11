Etikettbakik a brit királyi családban

Az angol királyi család életében számos oyan történet van, amikor kellemetlen jelyzetbe került akár az uralkodó, akár a királyi család más tagjs. Ebből a szempontból érdekesek II. Erzsébet találkozói, hiszen tulajdonképpen Truman amerikai elnök óta számos államfővel találkozott a legkülönbözőbb szituációkban. A brit királyi család életében voltak olyan pillanatok, amikor mindenki – még ők is – egy kedves mosollyal, vagy nevetéssel konstatálták, hogy mind emberek vagyunk. De voltak ennél kínosabb szituációk is, mint például Harry herceg náci karszalagos jelmeze.

2005 januárjában történt, hogy a fiatal Harry herceg belevetette magát az éjszakába, de nem egy egyszerű házibuli erejéig, hanem egy jelmezes összejövetelre tartott barátjához. Harry herceg is jelmezt viselt, de ezzel minden bizonnyal átlépett egy határt. A The Sun címlapon mutatta be a fiatal herceg öltezetét, amely nem volt más, mint egy náci karszalagos uniformis. Másnap ugyan bocsánatot kért, viszont sokáig bírálták Harry herceget a brit zsidó közösségek az illetlen ballépés miatt.

2014-ben a brit királynő meglátogatta az akkor már sokadik évadát megélt Trónok harca című sorozat forgatási helyszínét, ahol II. Erzsébet megtekinthette a Vastrónt. Ez a kitalált Westeros királyság uralkodójának trónusa. A szervezők felajánlották a királynőnek, hogy próbálja ki, milyen beleülni, azonban

Erzsébet királynő elutasította az ajánlatot, ugyanis a királyi protokoll szerint az uralkodó nem ülhet más trónjára

– még abban az esetben sem, ha az valójában egy kitalált királyságot jelképez.

Furcsa pillanatokat is lencsevégre kapott a sajtó. Például a 2014-es Royal Windsor Horse Show-n a királynő mélyen megnézte, mi is van az orrában. 2016-ban Fülöp herceg is követte példáját.

A találkozás új emberekkel olykor nehézséget okozhat mindannyiunknak, de ha éppen a brit királynővel kell találkoznia az embernek, akkor van, aki menekülőre fogja. 2018-ban II. Erzsébet királynő látogatást tett a londoni Thomas Coram Gyermekekért Alapítványnál, ahol találkozott néhány családdal is. Az egyik család ifjonca,

a 9 éves Nathan Grant a királynő közeledésére letérdelt a földre, majd kúszva egérutat keresett, és amikor elérte a kijáratot, visszaköszönt a bent kacagó társaságnak egy „Viszlát!”-ot.

A királynő természetesen nyugodtan kezelte a helyzetet, a többi családdal együtt ő is mosolygott a gyerek kissé szokatlan megnyilvánulásán.

A kényes ügyekből később sem lett kevesebb. Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk mi is arról, hogy Károly herceg azt tervezi, hogy anyja, vagyis II. Erzsébet halála után a Buckingham-palotát teljes egészében múzeummá alakítja. Mindez azért háborította fel a királynőt, mert egész gyerekkorát ott töltötte, és most is a palota királyi lakosztályában él.

Kellemetlen szituációk a nagyvilágból

1961-ben, amikor J. F. Kennedy (1961–1963) amerikai elnök meglátogatta feleségével Erzsébet királynőt, az akkori First Lady és az uralkodó között nézeteltérés bontakozott ki.

A látogatás, amely csak néhány hónappal követte Kennedy hivatalba lépését, a Netflix The Crown című sorozatának második évadában szerepel. A sorozat alapvetően a királynő életét követi végig, ezért kapott egy epizódot a közte és a Kennedy felesége közötti feszült helyzet, ugyanis a két nő már korábban is irigykedett egymásra. A királynő észrevette, hogy Jacky Kennedy nagyobb népszerűségnek örvend, mint ő. A Kennedy-házaspár érkezésekor egész Nagy Britannia szinte a "lábuk elé térdelt". Ez persze a királyi párnak nem tetszett.

Vacsorát adtak a Buckingham-palotában az amerikai elnöki pár tiszteletére, amelyről Jackie később úgy beszélt, hogy neki sem a palota, sem az uralkodó hajviselete sem tetszett. A Buckinghamet egy szomorú, másodosztályú hotelnek nevezte. Később mindez visszajutott II. Erzsébet fülébe. A brit uralkodónál már eleve az kiverte a biztosítékot, hogy Jackie Kennedy - előzetesen - ragaszkodott a vacsorán testvére jelenlétéhez, ám a királyi etikett előírja, hogy ilyen eseményre elvált embereket nem hívhatnak meg, viszont Jackie testvére már a második házasságában élt.

Későbbi találkozásukkor aztán Jackie bocsánatot kért ezekért a brit uralkodótól.

Jimmy Carter (1977–1981) amerikai elnök 1977-ben találkozott II. Erzsébet királynővel, és

mindenki számára megdöbbentő módon az amerikai elnök: szájon csókolta II. Erzsébetet.

Carter elnök – írja az akkori sajtó – csak egyszer találkozott Erzsébet királynővel, akkor viszont nagyon erős benyomást tett rá. A Londonban tartott gazdasági csúcstalálkozóra meghívott amerikai elnök megszegve a protokollt, többek szeme láttára követte el a királyi család életében az egyik legnagyobb bakit. Erzsébet királynő utána úgy nyilatkozta, hogy nagyon rosszul esett neki Carter badarsága.

De az amerikaiak máskor is követtek el olyasmit, ami alapvetően tilos a brit királyi család protokollja szerint. 2009-ben Michelle Obama, mint későbbi nyilatkozatában elmondta, ösztönösen cselekedett, amikor átkarolta II. Erzsébet királynőt a Buckingham Palotában tett látogatásuk során. Michelle Obama hozzátette, hogy azokat az embereket karoljuk át, akiket közel érzünk magunkhoz. Viszont a brit királyi etikett szerint ez szigorúan tilos! Ez önmagában valóban szép gesztus, de ilyet még egy First Lady sem engedhet meg magának.

Az elmúlt évek egyik legemlékezetesebb és legkínosabb pillanata talán az volt, amikor Donald Trump, az Egyesült Államok volt elnöke nyugodt szívvel megvárakoztatta a kánikulában II. Erzsébet brit királynőt. A politikus már korábban sem volt arról híres, hogy sok szót vesztegessen a királynő iránti tiszteletéről.

Azonban 2019-ben az a jelenet, amikor a királynő kétszer is az órájára pillantott, tette igazán kínossá az amerikai elnök előidézte helyzetet. Az emberek felháborodtak azon, hogy Trump miután alaposan elkésett, még azon volt felháborodva, hogy márpedig ő nem késett, hanem neki kellett 15 percet várnia a helikopterében. Miután végre sikerült találkozniuk,

séta közben az angol királynő terelgette az üzletembert, aki mit sem foglalkozva a protokollal, állandóan a királynő előtt haladt, márpedig a brit királyi etikett szerint mindig a királynő mögött kell haladnia mindenkinek.

A királynőnek tilos hátat fordítani, ha egy beszélgetés például véget ér, akkor a helyszínt mindig az uralkodónak kell előbb "elhagynia".

Trump egyébként egy másik eseményen is megszegte a királyi protokollt, és kínos pillanatoknak tette ki magát azzal, hogy megérintette II. Erzsébet hátát. Ez szintén tilos, ugyanis csak a királyi család tagjai érinthetik meg egymást.

(Borítókép: II. Erzsébet brit királynő 2021. március 31-én. Fotó: Steve Reigate - WPA Pool / Getty Images)