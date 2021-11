Indul az Újvidék és Kelebia közötti vasút fejlesztése

Mindazok, akik a Budapest−Belgrád gyorsvasút kiépítése, illetve a görög kikötőket Nyugat-Európával összekötő szállítási útvonal létrehozása ellen érvelnek, Magyarország és Szerbia versenyelőnyét akarják elvenni − jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Budapest−Belgrád vasútvonal Újvidék és Kelebia közötti szakaszának alapkőletételén.

Akik a projekt ellen érvelnek, más országok malmára akarják hajtani a vizet, és szembe mennek a magyar és a szerb nemzeti érdekekkel

− mondta Szijjártó Péter. Hozzátette, hogy 2020 volt az első év, amikor Európa nagyobb áruforgalmat bonyolított Kínával, mint az Egyesült Államokkal, és az Egyesült Államok is többet kereskedett Kínával, mint az Európai Unió országaival együttesen.

Egyre több kínai áru érkezik a görögországi kikötőkbe, és ezeknek az áruknak valahogy el kell jutniuk Európa középső és nyugati felébe. Így egy nagy verseny indult meg azért, hogy mely országokon keresztül fog vezetni a leggyorsabb szállítási útvonal − mondta Szijjártó Péter.

Szerbia és Magyarország is benevezett ebbe a versenybe, ehhez azonban arra van szükség, hogy legyen egy modern, gyors közlekedést lehetővé tevő, biztonságos vasútvonal

− magyarázta Szijjártó Péter. Ennek a megvalósítása történik most Belgrád és Budapest között, és 2025-re mindkét oldalon elkészül a vasút − tette hozzá.

Az új, több mint 300 kilométeres vasútvonal

kétvágányúsított, végig nagy sebességet lehetővé tevő villamosított vasútvonal lesz, ezzel Magyarország és Szerbia fogja biztosítani a leggyorsabb szállítási útvonalat a görög kikötők és Nyugat-Európa között.

Aleksandar Vucic szerb elnök kiemelte: az új vasút számos további korszerűsítést von maga után. Új vasútállomás épül például Újvidéken, és a vajdasági várost a magyar határral összekötő szakaszon összesen 49 aluljárót és felüljárót is kialakítanak. A szerb és a magyar főváros között néhány éven belül kevesebb mint három óra alatt lehet majd közlekedni, ez pedig még tovább erősíti a két ország és a két nép közötti már most is szoros kapcsolatokat − tette hozzá a szerb elnök.