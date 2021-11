Új jogi csomaggal vigyázna a választások tisztaságára az Európai Bizottság

Új jogi eszközt javasol az Európai Bizottság a választások tisztaságának védelmére – jelentette be Dana Spinant, a testület szóvivője.

A Euronews beszámolója szerint A demokrácia megerősítése névvel illetett javaslatcsomagról ma tárgyalnak Strasbourgban az Európai Bizottság vezetői. Dana Spinant közölte, a terveken régóta dolgoznak, és egyebek között olyan lépések szerepelnek közöttük, amelyekkel a politikai hirdetések átláthatóságát növelnék, de a politikai pártok finanszírozásának ügyét is érintik.

A szóvivői nyilatkozat szerint a javaslatnak nincs konkrét köze a közelgő magyarországi választásokhoz, ennek ellenére a fejlemények – mint azt a portál is megjegyzi – mindenképp érdekesek lehetnek Magyarország számára. Egyebek között amiatt is, mert a lakcímtörvény – amely szerint a fiktív lakóhely létesítése vagy az abban való közreműködés nem lesz többé büntethető – múlt heti elfogadása után az ellenzék a jövő évi országgyűlési választások elcsalásától tart. Az ügyben az Alkotmánybírósághoz fordultak, illetve a jobbikos Lukács László György az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet (EBESZ) is megkereste.

Az Európai Parlament magyarországi ügyekben illetékes jelentéstevője, Gwendoline Delbos-Corfield korábbi, Euronews-nak adott nyilatkozata szerint egyébként eleve nem lehetnek tisztességesek a magyarországi választások, hiszen az ellenzék lényegében nem kap teret a közmédiában. Az, hogy

egyetlen párt kinevezte az embereit mindenhová, a médiától, az igazságszolgáltatáson át az egyetemekig, azt jelenti, hogy sok mindent tud ellenőrzése alatt tartani a választásokon

– fogalmazott a politikus.

Az új uniós javaslatcsomag konkrét létjogosultságáról várhatóan Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke számol majd be csütörtökön.

(via Euronews)