Marihuánát is házhoz visz Kanadában egy ételszállítással foglalkozó cég

A Uber Eats nevű, életszállítással foglalkozó telefonos applikációban hamarosan már kannabiszt is lehet rendelni Kanadában.

A vevők egy külön felületen, egyelőre még csak Ontario tartományban, a Tokyo Smoke nevű kábítószer-forgalmazótól rendelhetnek majd. A felhasználóknak meg kell erősíteniük azt, hogy már nem kiskorúak, és akkor legfeljebb egy órán belül hozzájutnak a szerhez – közölte a cég. A Uber egyelőre még teszteli azt, hogy mennyire válik be a lépés, és ebből adódóan nem közölték, hogy a szolgáltatást kiterjeszthetik-e (és ha igen, mikor) Kanada többi részére vagy akár az Egyesült Államokra is.

A lépés azért is érdekes, mert az így megrendelt kábítószert a vevőnek kell majd felvennie a legközelebbi üzletben. A kanadai törvények szerint ugyanis 2018. óta legális a kannabisz fogyasztása, a harmadik fél által történő kiszállítása viszont illegálisnak számít.

A kannabisznak körülbelül 5 milliárd kanadai dolláros (megközelítőleg 1293 milliárd forintos), piaca van Kanadában, amely egyre csak nő, ennek fényében érhető, hogy a Uber most igyekszik itt terjeszkedni. Mindebben a kanadai kormányzat is támogatja a céget, mivel a piacon a legalizáció ellenére is sok illegális eladó van még.

Korábban, idén áprilisban egyébként a Uber vezérigazgatója már azt is kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államokban megkezdenék a kannabisz kiszállítását, amint azt a törvényi keretek lehetővé teszik.

(via BBC)