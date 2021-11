Izrael nyerésre áll a járvány ellen – mit tanulhatnánk tőlük?

Európa nagy részén tarol a koronavírus-járvány újabb hulláma, ami több országot zárlatra és egyéb jelentős korlátozások bevezetésére késztet. Ausztriában például november 22-től tíznapos kijárási tilalom lépett életbe.

Mit tanulhatnak ezek az országok Izrael tapasztalataiból, ahol a nyár folyamán a járvány negyedik hulláma tört ki, és ahol mostanra már majdnem minden a régi mederben folyik, minimális korlátozások és – ami az ország szempontjából nem elvetendő – szabad kereskedelmi közepette? – tette fel a kérdést a Haaretz.

Az izraeli szakértők az emlékeztető oltási kampány fontosságát hangsúlyozták, ami augusztusban kezdődött, éppen akkor, amikor az országban a járvány negyedik hulláma kezdett tetőzni.

A negyedik hullám júliusban kezdődött, a delta-mutáns terjedésével. Az izraeliek többsége addigra már megkapta az oltás mindkét dózisát, de azok hatásossága egyre csökkent. Mivel Izrael az elsők között indított tömeges és gyors oltási kampányt, korán megtapasztalta a vakcina által nyújtott védelem csökkenését – ami sok izraeli esetében hat hónappal a második adag beadása után vált nyilvánvalóvá. A csökkenő immunitás a súlyos koronavírusos megbetegedések ugrásszerű növekedéséhez vezetett még a beoltott izraeliek körében is.

Az egészségügyi hatóságok ezután döntöttek úgy, hogy emlékeztető oltás beadását javasolják – vagyis a harmadik dózist, amit először a 60 évnél idősebb korosztálynak ajánlottak fel. Alig három héttel az emlékeztető kampány megkezdése után egyértelmű változás volt tapasztalható a járványügyi adatokban.

A beoltottak körében a megbetegedések száma csökkenni kezdett. Ezzel egyidejűleg a nem beoltottak alkották a súlyos Covid-fertőzöttek zömét.

