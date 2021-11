Nagy a baj a szomszédban, már az országos karantént tervezik

A szlovák kormány ma dönt a kijárási korlátozások ismételt bevezetéséről. A veszélyhelyzetet a kormány november 25-től vezetné be 21 napra Szlovákia azon területein, amelyeket a Covid-automata fekete fokozatba sorolt − írja a Ma7.

A korlátozás hatálya alól több kivétel is lehet, például ha valaki munkába vagy orvoshoz megy. Temetésen, esküvőn és keresztelőn is részt lehet venni. El lehet hagyni a lakást akkor is, ha valamelyik ismerősünket vagy rokonunkat gondozzuk.