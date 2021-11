Márki-Zay Péter a BBC-nek: Engedélyezzük az azonos neműek házasságát és bevezetjük az eurót

Arra a kérdésre, hogy egy kisváros polgármestereként hogyan lehet felkészülve arra, hogy egy ország miniszterelnöke legyen, Márki-Zay Péter azt válaszolta, hogy a fő problémák, például a korrupció, itt is láthatók. Politikai pályafutása előtt multinacionális vállalatoknál dolgozott középvezetőként, és ezek a tapasztalatok sokrétűen kamatoztathatók, nem csak a helyi politikában – mondta el a BBC Hard Talk című műsorában az ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

A műsor riportere, Stephen Sackur a politikust kaméleonnak nevezte, akiről nem lehet tudni, hogy pontosan mit is akar. Márki-Zay válasza szerint a valódi kaméleon Orbán Viktor, aki egyházellenes liberálisból lett keresztény. Ő az elmúlt három évtizedben ugyanazt mondja. Mindig is keresztény-konzervatív volt, hét gyermek édesapja, és azok, akik mellé álltak, pontosan tisztában vannak az értékeivel. Ezzel az értékrenddel azonban azokat is meg tudja szólítani, akik korábban a Fideszre szavaztak, mára azonban kiábrándultak belőle.

Márki-Zay Péter elmondta, hogy mindenképpen támogatja az azonos neműek házasságát. Ez nincs ellentétben hitével, ugyanis a polgári házasság egy polgári jogi aktus. A bevándorlás kérdésében szerinte Orbán Viktor tettei és kijelentései ellentmondók, ugyanis ő az, aki rengeteg vendégmunkásnak ad letelepedési engedélyt, mert ez az ő és az általa támogatott német autógyárak érdeke.

Saját magát föderalistának nevezte, és közölte: szorosabb európai uniós összefogást szeretne, beleértve egy „európai FBI” létrehozását is. Bár a jövedelemadót továbbra is alacsonyan szeretné tartani, de igazságosabb adórendszert szeretne megvalósítani, valamint olyan erős költségvetési szigort, hogy bevezethető legyen az országban az euró. Orbán Viktor az elmúlt években ebben annyira alulteljesített, hogy a közös pénz bevezetéséig akár négy-öt évre is szükség lehet.

Orbán Viktor szereti magát azonosítani a magyar néppel, és azok az ügyek, amelyekben az ország önállóságát félti, mint például az Európai Ügyészséghez való csatlakozás meghiúsítása, leginkább csak a saját önállóságáról szólnak – jelentette ki az ellenzéki miniszterelnök-jelölt. Biztos benne, hogy az összefogás pártjai mögötte fognak állni, hiszen bár Magyarországon az Országgyűlés választja a miniszterelnököt, politikai öngyilkosság lenne, ha nem azt az embert jelölnék a posztra, aki az előválasztáson több szavazatot kapott, mint bármelyik ellenzéki párt a legutóbbi választáson. Úgy véli, hogy Gyurcsány Ferencnek azt a kiszólása, miszerint a pártok választják a miniszterelnököt, nem vehető komolyan.

Márki-Zay Péter jó szívvel ajánlja a zsidó származású választóknak is, hogy a párt korábbi kijelentései ellenére szavazzanak a jobbikos jelöltekre. Hozzátette: ha nem szabadulunk meg a korrupciótól és a megfélemlítéstől azokban a szektorokban, ahol a Fidesznek a választások esetleges elvesztése után is megmarad a hatalma, akkor a mostani kormánypárt továbbra is lopni fog. Éppen ezért szerinte nem elegendő a kormányt leváltani, az egész rendszert le kell váltani. Csatlakozni fog az ország az Európai Ügyészséghez, és valamennyi bűnözőt vád alá kell helyezni – közölte.