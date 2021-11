Börtönbüntetést kapott egy tolvaj, aki több múzeumot kifosztott

Egy napot kell börtönben töltenie annak a 78 éves pennsylvaniai férfinak, aki a '60-as és '70-es években több múzeumból is műtárgyakat lopott el.

Thomas Gavin jellemzően korai lőfegyvereket lopott el több intézményből – saját bevallása szerint azért, mert szeret antik tárgyakat gyűjtögetni. Bár a lopásai többségét évtizedekkel ezelőtt követte el, a hatóságoknak csak most sikerült bizonyítaniuk a bűnösségét.

A férfi 1971-ben a Valley Forge-i nemzeti emlékparkból és múzeumból is ellopott egy 1775-ben készített kovás (vagyis kovakővel működő) puskát. Utóbbi azért is számít ritkaságnak, mert a fegyverkészítő neve is bele van gravírozva, így az értékét 175 ezer dollárra becsülik.

Ezt a puskát és más lopott tárgyakat Gavin 2018 júliusában megpróbált eladni egy műtárgykereskedőnek. Az illető azonban egy 1980-as könyvben olvasott a drága puskáról és felismerte, hogy lopott tárgyat akarnak eladni neki, majd szólt a hatóságoknak.

Gavint ellen büntetőeljárás indult és ezalatt a férfi bevallotta, hogy a '60-as és '70 években több múzeumból is lopott. A többi intézményből is jellemezően 18. és 19. századi lőfegyvereket tulajdonított el.

A kerekesszékes férfit a fentiek miatt végül csak egynapi szabadságvesztésre ítélte a bíróság, de emellett három évig megfigyelés alatt tartják. Ezen belül egy évet házi őrizetben kell töltenie, továbbá 25 ezer dolláros pénzbüntetést, valamint 23 385 dolláros kártérítést kell fizetnie a történtek miatt.

Gavin a tárgyaláson elnézést kért a bajért, amit okozott. Ügyvédje azzal magyarázta a lopásokat, hogy a férfi mindenféle régiséget imád, ez motiválhatta a lopásban, nem pedig az anyagi haszonszerzés.

