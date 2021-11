Bevitte a képviselőház ülésére a csecsemőjét egy brit képviselőnő

A képviselőnő több ülésre is vitte magával szoptatós korú csecsemőjét. Kedden viszont Sir Lindsay Hoyle házelnök közölte vele, hogy a házszabály értelmében nem szabad behozni gyermeket az ülésterembe.

Kiemelte: az épületben létrehoztak egy gyermekmegőrzőt azért, hogy a kisgyereket nevelő képviselők is részt tudjanak venni a munkában. Mindemellett a házelnök arra kérte a törvényhozás képviselőkből álló Eljárásrendi Bizottságát (Procedure Committee), hogy ők is vizsgálják meg az esetet.

Creasy tiltakozott a házelnök nyilatkozata ellen, mivel szerinte „lehetővé kell tenni azt, hogy a politika és gyereknevelés ne zárja ki egymást”. A nő azt mondta, hogy

korábban már a másik gyermekét is rendszeresen bevitte magával az ülésterembe, amikor ő szoptatós korban volt.

A házszabályt szövegében egyébként valóban az áll, hogy a képviselő „nem foglalhatja el a helyét az ülésteremben, ha a gyermekével van, és nem is állhat a ülésterem valamelyik végében”. A helyzetet viszont komplikálja az, hogy ezt a szabályozást eddig sem tartották be teljesen.

2018-ban Jo Swinson volt az első képviselőnő, aki bevitte magával az ülésterembe a csecsemőjét és akkor ez nem okozott problémát. Ezen kívül egy másik képviselőnő, Alex Davies-Jones is bevitte már a gyermekét. Ráadásul ő most az esetre reagálva azt nyilatkozta, hogy korábban a házelnök még arról is biztosította őt: ha szükség van rá, akkor az ülésteremben is szoptathatja gyermekét.

Dominic Raab miniszterelnök-helyettes azt mondta: együtt érez a képviselőnővel és őt nem is zavarja egy csecsemő a képviselőházban. De abban, hogy egy gyermeket be lehet-e vinni, a képviselőház működését felügyelőknek kell dönteniük – emelte ki. Ez utóbbit nyilatkozta Boris Johnson szóvivője is, hozzátéve: céljuk, hogy családbaráttá tegyék a parlamentet.

