Az Európai Unió gyakorlatilag nem fogad repülőgépeket Dél-Afrikából

A tagállamok megállapodtak, hogy nagyon szigorú intézkedéseket és utazási tiltást vezetnek be a dél-afrikai régió hét országával szemben – jelentette be az Európai Bizottság elnökének szóvivője.

Eric Mamer Twitter-üzenetében azt írta, hogy a tiltások a régió alábbi államaira vonatkoznak:

Dél-Afrika

Botswana

Lesotho

Mozambik

Namíbia

Zimbabwe

Eswatini (a korábbi Szváziföld)

Emellett a legfontosabbnak a tesztelést, a karantént és a kontaktkutatást nevezte a szóvivő a térségből érkezett utasok esetében Az új variáns már megjelent Európában is, a világon pedig az államok sorra jelentik be, hogy nem fogadnak repülőjáratokat Dél-Afrikából – számolt be a BBC.

Az uniós államok mellett Svájc is bezárkózott, péntek este pedig már az Egyesült Államok is bejelentette, hogy korlátozzák a beutazást ugyanezekből az országokból. Rajtuk kívül az Egyesült Arab Emirátusok és Szaúdi-Arábia is jelezte, hogy lezárják a fenti országok felől érkező forgalmat.

Az új variáns felfedezését csütörtökön jelentették be a dél-afrikai hatóságok. Azóta péntek délelőtt már a tőzsdén is eluralkodott a pánik , délután pedig már Európában is kimutatták az első olyan fertőzést , amelyért ez a variáns a felelős. Kemenesi Gábor virológus szupermutánsnak nevezte a variánst, amelyben szokatlanul sok mutáció van.

A WHO elnevezte a variánst és aggasztónak találják

Közben a WHO bejelentette, hogy a görög ábécé alapján omikronnak nevezték el az új, dél-afrikai mutánst (ezt eredetileg még nű-variánsként emlegették a nemzetközi sajtóban). A Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken már fel is vette ezt az aggasztó variánsok (Variants of Concern) listájára.

Mindez azért is figyelemreméltó, mert eddig mindössze négy másik variáns (alfa, béta, gamma, delta) került ebbe a kategóriába. Azt azóta megjelent többi mutáns vírust eddig csak a figyelemre érdemesek (Variants of Interest) közé kategorizálta a WHO. Most viszont az új variáns egyből az aggasztóak közé került, alig egy nappal azután, hogy egyáltalán elterjedt a felfedezésének a híre.

Ennek a variánsnak számos mutációja van, amelyek közül néhány kifejezetten aggasztó. Az előzetes vizsgálati adatok alapján úgy tűnik, hogy ennél a variánsnál magasabb lehet az újrafertőzés veszélye, mint a többi aggasztó variánsnál

– írta közleményében a WHO, amelyben azt is leszögezték: a következő hetekben kiderül, hogy az új mutáns milyen hatással lesz a vakcinákra és a koronavírus elleni terápiákra (ezzel kapcsolatban egyébként a BioNTech nemrég azt nyilatkozta: két hét múlva kiderülhet, hogy szükség van-e új vakcinára).

Két megoldás lehetséges

Abban, hogy miként kellene reagálni az új mutáns megjelenésére, a tudósok sem értenek egyet.

Kétfajta megoldás lehetséges: vagy várunk az újabb tudományos eredményekre, vagy most cselekszünk és később visszatáncolunk, ha kiderül, hogy nincs rá szükség

– összegezte Sharon Peacock, a Cambridge-i Egyetem mikrobiológusa, hozzátéve: ő az utóbbit támogatja, szerinte jobb a határozott, gyors reakció. A WHO viszont éppen ennek az ellenkezőjét kérte, nevezetesen azt, hogy az országok ne vezessenek be túl gyorsan, pánikszerűen korlátozásokat, amíg nincs olyan tudományos adat, ami ennek szükségességét bizonyítaná. Dél-Afrika külügyminisztere – a WHO-ra hivatkozva – ugyancsak elhamarkodottnak nevezte a bevezetett utazási korlátozásokat.

(Borítókép: Korlátozták a légiforgalmat a dél-afrikai régió hét országával szemben, utasok várakoznak a frankfurti repülőtéren 2021. november 26-án. Fotó: Boris Roessler / picture alliance / Getty Images)