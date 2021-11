Kim Dzsongun rögzítette, hogy csak ő viselhet stílusos bőrkabátot

Amíg Észak-Korea lakossága éhezik, Kim Dzsongun fontosabbnak tartotta, hogy rögzítse: csak ő viselhet stílusos bőrkabátot. Sőt nemcsak hogy betiltják a hasonló bőrkabátok forgalmazását, de a Radio Free Asia cikke szerint visszamenőlegesen is elkobozzák a lakosságtól ezeket a ruhadarabokat, már akinek egyébként telt rá.

A döntést azzal indokolták, hogy „tiszteletlenség” a „bölcs vezér” divatválasztásához hasonlóan öltözködni, mivel 2019 óta a kommunista diktátor is előszeretettel hordja ezeket a ruhadarabokat. A Radio Free Asia forrása szerint miután több fiatal tiltakozni próbált a döntés ellen – mivel a ruhákat saját pénzükből vették –, az az érv is elhangzott a hatóságok részéről, hogy a kabátok viselése

megkérdőjelezi a Legfőbb Méltóság tekintélyét.

A Kim Dzsongun divatválasztása óta népszerűvé váló bőrkabátokat eredetileg Kínából importálták, majd megjelentek annak műbőr változatai Észak-Koreában, így ha nem is eredeti formában, de hasonló kinézetű darabokat a nép egyszerű gyermekei közül is többen megengedték maguknak. A tiltás most „természetesen” rájuk is vonatkozik.

Az idén januári 8-i pártkongresszus alkalmával Kim Dzsongun mellett a totalitárius állam több vezető tisztviselője is bőrkabátban mutatkozott, többek között a diktátor húga, Kim Jodzsong is, akit sokan a főhatalom várományosának tartanak.

A döntés értelmében a rendőrök egyebek között pásztázni fogják, hogy ki visel vagy árusít bőrkabátot vagy annak műbőr másolatát az utcán, és ha ilyet találnak, elkobozzák. Az egyelőre nem derült ki, hogy ezenfelül milyen megtorlást szab ki rájuk a totalitárius vezetés.

(via Radio Free Asia, Portfolio)