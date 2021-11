Kitört a botrány, Franciaország elutasította a brit belügyminisztert

Kezd hatalmas diplomáciai botránnyá fajulni a La Manche csatornán átkelő illegális bevándorlók ügye Franciaország és az Egyesült Királyság között. Nem sokkal azután, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök nyílt levélben kérte Emmanuel Macron francia elnököt, hogy a párizsi kormány azonnal fogadjon vissza minden illegális bevándorlót, akit a britek visszaküldenek a francia partokra.

Boris Johnson a nyílt levélben azt is javasolta, hogy a két ország

állítson fel közös határvédelmi egységeket annak a megakadályozására, hogy az illegális bevándorlók vízre szálljanak,

radarral és szenzorokkal figyelje a területet,

építsen ki az illegális bevándorlók útját levegőből követő megfigyelési rendszert és engedje be a felségvizeire a másik fél tengeri járőreit,

osszon meg hírszerzési információkat egymással az ügyben

és jöjjön létre egy azonnali kétoldalú megállapodás, amelynek értelmében a franciák visszafogadják az illegális bevándorlókat, ami után a britek aláírnának egy ugyanilyen értelmű szerződést az Európai Unióval is.

Boris Johnson az egészet pedig a diplomáciában kissé visszatetsző, populista húzással nyilvánosságra hozta a Twitteren, ami annyira kivágta a biztosítékot a franciáknál, hogy visszavonták Priti Patel brit belügyminiszter meghívását az EU-tagországok belügyminisztereinek vasárnapi calais-i csúcstalálkozójára.

Kommentárjában a francia kolléga, Gérald Darmanin meg is jegyezte, országa csalódott Boris Johnson követelései miatt, azt pedig még inkább rossz néven vették, hogy a brit miniszterelnök nyilvánosság elé állt velük. Ehhez bírálathoz Gabriel Attal párizsi kormányszóvivő a maga részéről annyit tett hozzá, hogy Boris Johnson levele középszerű, formailag pedig teljességgel helytelen, és végül megszólalt maga Emmanuel Macron is, aki egy vállrándítással elintézte a nyílt levelet, mondván, nem is komoly, amit Boris Johnson akar.

A diplomáciai botrány előjátéka egy végzetes baleset volt, szerdán a La Manche csatornán 27 illegális bevándorló fulladt a vízbe, amikor a felfújható csónakjuk leeresztett a tengeren Calais partjainál. A halálos áldozatok közül 17-en férfiak, heten nők hárman pedig gyermekek voltak. Az egyik nő várandósan kelt útra. Ennél több ember életét még nem követelte hasonló baleset Franciaország történetében, a Macron-kormányt pedig érthetően feszélyezi az ügy, hiszen úgy tűnik, a franciák öt évvel a hírhedt illegális menekülttábor, a calais-i Dzsungel 2016. októberi felszámolása után sem tudják megfékezni az illegális bevándorlók áradatát. Erre lenne hivatott megoldást találni a vasárnapi belügyminiszteri csúcstalálkozó is, amelyen Priti Patel nem vehet részt.

Év eleje óta a francia hatóságok egyébként 47 ezer átkelési kísérletről számoltak be, és 7800 embert mentettek ki a La Manche csatorna hullámaiból. Szerdáig 2021-ben 14, tavaly összesen hét illegális bevándorló tűnt el vagy veszett a tengerbe itt.

