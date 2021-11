Túlszaporodtak a gorillák Európában, iszonyú megoldással álltak elő

Túlságosan elszaporodtak a gorillák az európai állatkertekben, emiatt felmerült, hogy megritkítanák a hímek állományát. Az állatvédők tiltakoznak a döntés ellen.

Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) szerint 69 különböző intézményben már összesen 463 példány van: 212 hím, 250 nőstény és egy olyan állat, aminek a nemét még nem ismerik (valószínűleg azért, mert most született).

A The Guardian birtokába került dokumentumok szerint az EAZA már azt felvetette, hogy ritkítani kellene a hím populációt, máskülönben még tovább nőhet a számuk és akkor már elhelyezni sem tudják őket az állatkertekben. A „gorillaügyi akciótervben” vannak azért ennél enyhébb felvetési javaslatok is: lehetséges megoldásként szerepel még az állatok kasztrálása, vagy a hímek állandó jelleggel való elkerítése is. Ugyanakkor azt is leírták, hogy a „legeredményesebb megoldás” a ritkítás lenne, ez viszont a közvélemény ellenszenvét válthatná ki – sőt, néhány országban még törvénybe is ütközne.

Az ötlet miatt az állatvédők is tiltakoznak. A Guardian cikkéből kiderül, hogy ezeknek a gorilláknak a többsége nyugati síkvidéki gorilla, amely veszélyeztetett fajnak számít, mivel az orvvadászat és a fertőzések miatt visszaesett a számuk az utóbbi 20-25 évben.

Az állatvédők egyébként azt is felvetették, hogy a ritkítás helyett jobb lenne visszaengedni a vadonba az állatokat.

Szomorú nap a zoológustársadalom számára, hogy a gorillák ritkítását fontolgatják, miközben itt lenne a nagyszerű lehetőség arra is, hogy visszaengedjék a vadonba őket.

– mondta egyikük, aki arra is hivatkozott, hogy szervezet az utóbbi 30 évben már 70 gorillával megtette ezt.

(via The Guardian)