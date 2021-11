Joe Phaahla dél-afrikai egészségügyi miniszter az új vírusvariánst tette felelőssé amiatt, hogy a megbetegedések száma úgymond „exponenciálisan” növekedett a fővárosnak is otthont adó Gauteng tartományban.

Dél-Afrika mintegy 100 esetet erősített meg B.1.1.529-ként, de a változatot Botswanában és Hongkongban is megtalálták. Tulio de Oliveira professzor, a johannesburgi járványelhárítási központ igazgatója ezt nagyon aggasztónak nevezte – számolt be a The Guardian.

Az újfajta mutáns összesen 32 szokatlan mutációt tartalmaz a tüskeproteinben, amely a vírus azon része, amit a legtöbb oltóanyag az immunrendszernek a Covid elleni védekezésére használ.