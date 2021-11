Mivel Szlovákiában csütörtökön életbe lépett a teljes lezárás, azaz bezárt minden olyan üzlet, ahol nem létszükségletű terméket kínálnak, ezért már nem csak tankolni járnak Magyarországra, hanem vásárolgatni is a szlovák állampolgárok.

Az Index beszámolt róla, hogy a sors fintoraként a magyarországi benzinár befagyasztása miatt az a fordított helyzet állt elő: hosszú évtizedek után Magyarországon olcsóbb lett az üzemanyagok ára, és elindult a benzinturizmus hazánkba a szomszédos országokból.

Szlovákiában már a teljes lezárás előtt is szigorúbb szabályok voltak érvényben, mint Magyarországon, a boltokba csak védettségi igazolással lehetett bemenni, illetve kötelező volt a maszkviselés a zárt helyeken. Mivel a szlovákiai lockdown a határokat nem zárta le (bár ellenőrzést ígértek), így kapva kaptak az alkalmon a szomszédos ország állampolgárai és a tankolást már a vásárlással is egybekötik, ráadásul az euró emelkedése miatt ez egyre inkább meg is éri nekik.

Az egyik győri plázában, melynek parkolóját ellepték a szlovák rendszámú autók, többen elárulták, hogy nincsenek beoltva és ezért is jöttek Magyarországra vásárolni a határ túloldaláról, mert itt ez senkit nem érdekel. A megszólítottak többsége elárulta, hogy elsősorban a karácsonyi bevásárlásokat intézi, míg a bevásárlóközpont boltosai arról számoltak be, hogy jóval több határon túli magyar kereste fel az üzletüket az ilyenkor szokásosnál.

(via Új Szó)