Mark Rutte miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy újabb korlátozásokat vezetnek be Hollandiában.

Az új szabályozások értelmében este 5-kor be kell zárni a bárokat, éttermeket, klubokat, edzőtermeket, de még a szaküzleteket is; hajnal 5-ig ezek nem is nyithatnak ki. A rendelkezés vasárnap lép életbe.

Az országban annak ellenére is súlyos a helyzet – talán a legsúlyosabb Európa nyugati felén –, hogy a felnőtt lakosság 85 százalékát már beoltották. Az utóbbi egy hétben 20 ezer felett volt a naponta regisztrált esetszám a 17 milliós országban. Emiatt már annyira túlterhelődött az egészségügy, hogy nemrég Németországba kellett átszállítani néhány beteget.

Az országban egyébként novemberben már egyszer szigorítottak. Akkor este 8 órától kezdve rendeltek el kijárási tilalmat, valamint számos helyen kötelezővé tették a maszkviselést, de még ez is kevésnek bizonyult.

(via Reuters)