Rettenetes szemétszörny mérgezi a helyieket Bosznia-Hercegovinában

Daganatos megbetegedésekkel, mérgekkel, magzati rendellenességekkel jelent egyet a közelben élők szemében egy Bosznia-Hercegovinában található, horribilis méretű szeméttelep a Euronews riportja szerint.

A Mostar közelében lévő, Uborak néven ismertté vált hulladéklerakó rég megtelt, a hírcsatorna szerint már régóta be kellett volna zárni, ennek ellenére a nagyvárosból érkező hulladékszállító teherautók azóta is hordják a helyszínre az irdatlan szeméthalmokat.

A szeméttelep eredetileg a hatvanas években indult a hadsereg által használt nem hivatalos hulladéklerakóként, ezt követően adták át Mostar városának. A Euronews által kérdezett helybéli a környéken elhullott birkákról számolt be, amelyeket a város szennyvízrendszeréből származó, mérgező orvosi hulladék és PCB-vel szennyezett iszap mellett helyeztek el.

Egy másik helyi ezt követően a közeli temetőbe kalauzolta a riportert, majd egy ismerősének sírjához vitte, aki rákban hunyt el.

Ugyanabban az utcában laktunk, gyakran iszogattunk, átjártunk egymáshoz vacsorázni. Vahid rákos lett, abba is halt bele. Ahogyan a bátyja és az apja is. Ahogyan sok más szomszéd is. Ezen a településen 140 háztartás van. Az elmúlt tíz évben 14 szomszédomat temették el