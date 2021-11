Már a közelben jár a dél-afrikai szupermutáns

Csehországban és Németországban is találtak gyanús eseteket, az egészségügyi hatóságok az omikron (a sajtóban korábban nű-variánsnak nevezett) névre keresztelt koronavírus-mutációra gyanakodnak. Egyelőre még további tesztekre van szükség, hogy biztosan kijelentsék, hogy jelen van a változat a két országban.

A cseh egészségügyi hatóságok délelőtt közölték, hogy gyanús eseteket találtak, ami miatt az omikron-variáns jelenlétére gyanakodnak. Ezt egyelőre nem bizonyították, további vizsgálatokat végeznek.

Kai Klose egészségügyi miniszter elmondta, hogy éjszaka több omikron-típusú mutációt fedeztek fel egy Dél-Afrikából hazatérő utazó szervezetében. Folyamatban van a vírusvariáns szekventálása – írja a Portfolió.

Az MTI korábban beszámolt arról is, hogy több tucat, koronavírussal fertőzött személy érkezhetett az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtérre Dél-Afrikából a KLM holland légitársaság két járatán. A tájékoztatás szerint most minden, pozitívnak tesztelt utast további szűrővizsgálatnak vetnek alá, hogy kiderítsék, vannak-e közöttük olyanok, akik a koronavírus új, omikronnak elnevezett dél-afrikai variánsával fertőződtek meg.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy az új, elsőként Dél-Afrikában kimutatott vírusvariánsnak 32 mutációját jegyezték fel a vírus tüskefehérjéjében, a kórokozó ama részében, amelyet a legtöbb vakcina imitál, hogy felkészítse a szervezetet a Covid elleni védekezésre.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) omikron-variánsként hivatkozott a mutációra péntek esti közleményében. Előzőleg csak a dél-afrikai szakemberek által jelzett B.1.1.529 kódként volt ismert. Ők számoltak be a héten a koronavírus új variánsáról, amely bizony ad okot az aggodalomra, legalábbis a WHO eddigi elemzése alapján. Arról, hogy mit érdemes tudni az új vírusmutánsról, cikkünkben bővebben is olvashat.