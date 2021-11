Oroszország agressziójától tart a lengyel elnök, a NATO támogatását várja

Hathatósabb NATO-segítséget kért Oroszország agresszív magatartására hivatkozva Andrzej Duda lengyel elnök. A politikus azt szeretné, hogy több NATO-gép járőrözzön a szövetség keleti határán, s katonákból is többet kér a térségbe – írja a Euronews.

Az EUobserver szerint Duda a NATO főhadiszállásán tett látogatása alkalmával úgy fogalmazott:

Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy nem ez a megfelelő idő-e arra, hogy a NATO ismét megfelelő választ adjon, legalább ideiglenesen megerősítve jelenlétét.

Közben a lengyel közrádió arról számolt be, hogy a szenátus jóváhagyta azt a törvénytervezetet, amely lehetővé tenné a médiának és a bevándorlókat segítő civil szervezeteknek, hogy belépjenek a határ menti területekre. Az Európai Unió és emberi jogi szervezetek ugyanis nehezményezték, hogy a sajtó nem tudósíthat a térségből szabadon, az NGO-k pedig nem segíthetnek a szerintük menekült családoknak.

A törvénytervezetet még a szejmnek is el kell fogadnia, s Andrzej Duda elnöknek is alá kell írnia, azt viszont lehetővé tenné a hatóságoknak, hogy a helyzet függvényében továbbra is megtagadják a belépést a határ bizonyos részeire.

A lengyel határügynökség adatai szerint idén több mint 37 ezer illegális határátlépési kísérlet történt Belaruszból Lengyelországba, ezek közül több mint 8 ezer csak novemberben.

(via Euronews, EUobserver, Polskie Radio)