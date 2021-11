Betilthatják a háziállatok tartását Iránban

Benyújtottak egy törvényjavaslatot az iráni parlamentben, amely megtiltaná, hogy háziállatokat tartsanak vagy tenyésszenek otthon az emberek.

A „Közjogok védelméről a veszélyes és ártalmas állatokkal szemben” nevű törvényjavaslatot keményvonalas konzervatívok készítették elő. A javaslat indoklása szerint a „tisztátalan” házi kedvenceket azért kellene betiltani, mert ezek veszélyes befolyást gyakorolnak az egész országra.



A javaslat értelmében gyakorlatilag betiltanák a kutyák, macskák, nyulak és más közönséges háziállatok tartását, tenyésztését és szállítását is. A törvény még azokra a vadon élő állatokra (kígyók, gyíkok, egerek, teknősök, szamarak stb.) is kiterjedne, amelyek viszonylag ritkán fordulnak elő a háztartásokban.

A hatóságok az elmúlt években már igyekeztek korlátozásokat bevezetni a háziállatok tartásában, mivel egyre népszerűbbé vált a kutyák és más háziállatok tartása. Mindez azért dühíti a a kormányzatot, mert az uralkodó iszlám klérus szerint az állatok tartása nem higiénikus, és nem felel meg az iszlám vallás elvárásainak sem. A kutyáknál például az iszlám minden egyes fajtát tisztátalannak tart, egy kivétellel: a perzsa agarakat, a szalukikat Allah ajándékaként ismerik el.

Korábban emiatt a kutyasétáltatásra és -szállításra szabtak ki helyi tilalmakat, de ezek a rendelkezések kudarcot vallottak. Az új törvény viszont országos szintű lenne. Azokat pedig, akik azt megszegik, szigorú büntetéssel sújtanák: a jogszabály kihirdetése után három hónappal minden háziállatot elkoboznának, és a gazdáikat a havi minimálbér tíz–harmincszorosának megfelelő pénzbírsággal sújtanák. A rendelkezés értelmében azok a főbérlők is hasonló bírságot kaphatnának, akik nem tartatják be a szabályozást az albérlőkkel.

A törvény alól egyedül a falusiak, a nomádok és a pásztorok kaphatnának mentességet, akiknek a megélhetésük vagy a vagyonuk védelme miatt szükségük van kutyára. Őket egyedi elbírálás alapján az önkormányzati és tartományi bizottságok – amelyek a bűnüldöző szervek, az egészségügyi hivatalok, az állatorvosi egyesületek és a kormány tagjaiból állnak – mentesíthetnék a szabályozás alól. Továbbá az egyetemeket és laboratóriumokat is magukban foglaló szervezetek tudományos kutatás céljából tarthatnának állatokat.

Padzsam Mohebi, az iráni állatorvosok társaságának egyik vezető tagja gúnyolódva kommentálta, hogy egy kalap alá veszik állatok változatos listáját.

Állatorvosként határozottan úgy vélem, hogy egy nyúl, egy egér, egy krokodil, egy kutya, macska vagy teknős nem sorolható ugyanabba a kategóriába veszélyesség szempontjából

– mondta a Szabad Európához tartozó Radio Farda műsorában november 18-án. Megjegyezte továbbá azt is, hogy az egzotikus háziállatok – például a krokodilok – esetében már most is különféle egyedi egészségügyi protokollok vannak érvényben.

(via Szabad Európa)