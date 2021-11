Egy skót sziget, ahol a kenguruk az urak

A külvilágtól elzárt szigeten, ahol egykor Arran grófnője is sokat időzött, szinte korlátlanul lehet vadkempingezni.

Inchconnachan szigete egykor Fiona Bryde Gore (született Colquhoun), Arran grófnőjének nyári rezidenciája volt, valamint Skócia egyetlen kengurukolóniájának otthona mind a mai napig. Ez a lakatlan, 103 hektáros sziget a Loch Lomond & The Trossachs Nemzeti Parkban fekszik. A híres Colquhoun klán tagja, Fiona Colquhoun beleszeretett ebbe a helybe, és építtetett itt személyes használatra egy nyaralót, csónakházat és mólót.

Colquhoun 1918-ban született, és 2013-ban hunyt el. A skóciai Loch Lomond nyugati partján nőtt fel, és hosszú élete során a végletekig föltérképezte a szigeteket, amelyek gyermekkori otthona, Rossdhu közelében vannak. Gyakran visszatért Inchconnachanra – ami skót kelta nyelven azt jelenti, „Colquhoun szigete” –, valamint számos környező szigetre.

Miután 13 évesen részt vett egy motorcsónak sebességpróbán a Loch Lomondon, Colquhoun egyre több lehetőséget keresett a maximális gyorsaság elérésére.

Végül kiérdemelte a „leggyorsabb nagymama a vízen” becenevet. 1980-ban ő lett az első nő, aki óránként 160 kilométeres sebességgel száguldott a vízen.

„Minden szempontból különc volt” - mondta Carron Tobin, a Loch Lomond & The Trossachs Nemzeti Park korábbi ügyvezető igazgatója. Inchconnachan is a grófnő furcsaságainak egyik bizonyítéka.

Különc voltának adta a tanújelét a grófnő akkor is, amikor az 1940-es években kengurukat hozott Inchconnachra. A szigeten azóta is az egzotikusnak számító Bennett-kenguru (más néven vörösnyakú wallaby) példányai élnek. Noha Kelet-Ausztrália és Tasmánia mérsékelt övi vidékein őshonosak, úgy tűnik, az évek alatt eléggé megkedvelték Inchconnachan klímáját, sőt, úgy hírlik, hogy

átugrálnak a befagyott tavon, és a közeli erdőkben tanyázva vészelik át a kemény teleket.

Néha esik szó arról, hogy irtsák őket, mert állítólag veszélyt jelentenek a helyi siketfajd-populációra, de ezeket a felvetéseket a hatóságok lesöprik az asztalról, hiszen a vadon élő kenguru az északi féltekén nem mindennapi turistacsalogató látvány, ezek a Bennett-kenguruk pedig vígan eléldegélnek őshazájuktól 16-17 ezer kilométeres távolságban is.

Skócia legnagyobb tavában, a Lomondban 22 sziget található. Többnyire sűrű erdők borítják őket. és amíg Lady Colquhoun az Inchconnachant száguldozásra használta, manapság a sziget megközelíthetetlenek komppal vagy motorcsónakkal.

Skócia így is a világ kevés ország egyike, ahol lehet vadkempingezni, és bár a Loch Lomond & The Trossachs Nemzeti Park bizonyos részeit elzárják az emberekk elől március és szeptember között, a 2003-as földreform-törvénynek köszönhetően bárki szabadon táborozhat az ország legtöbb elkerítetlen területén – beleértve az Inchconnachant is.

