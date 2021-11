Izrael mindenki előtt bezár, kivéve a legszebb nőket

Nincs az a veszély, amelyet ne érné meg kockáztatni azért, hogy férfiak nőket bámulhassanak – derül ki abból a döntésből, amelyről Joel Razvozov izraeli turisztikai miniszter tett vasárnap. A bejelentés úgy szólt, hogy a közel-keleti ország minden külföldi előtt lezárja a határait a koronavírus új szupermutánsának kikiáltott omikron-variáns előtt, egy kivétel van csak, mégpedig a Miss Univrse szépségverseny döntője december 12-én Eilatban, amelyre tárt karokkal várják a részvevőket.

A tárcavezető még a Naftali Bennett miniszterelnök kormányának vasárnapi ülése előtt beszélt erről, azt állítva, „tudni fogják”, hogyan rendezzék meg a világ 174 országában vetített megméretést. Ez egyelőre annyit jelent, hogy a részvevőket kétnaponta PCR-tesztre küldik és más elővigyázatossági intézkedésekről is döntenek. Izraelben eddig két fertőzéses esetet azonosítottak, amelyért az omikron-variáns a felelős.

Ez egyébként az első alkalom, hogy közel-keleti ország rendezheti a fennállása 70. évfordulóját ünneplő Miss Universe döntőjét, ami némi tiltakozáshoz is vezetett az izraeli-palesztin konfliktus miatt. ironikus, de arra hivatkozva, hogy az ország szépségkirálynőjét, Lalela Mswanét nem sikerült meggyőzni a megméretés bojkottjáról, pont annak a Dél-afrikai Köztársaságnak a kormánya vonta meg a támogatást a szervezőktől, ahonnan az omikron-variáns a hódító útjára indult. Bedobta magát a vitába a görög Rafaela Plasztira is, mondván, Izrael elnyomj a palesztinokat, ezért ő nem vesz részt a Miss Universe döntőjét, de róla villámgyorsan kiderült, hogy nem is indulhatna, hiszen csak egy két évvel ezelőtti címmel – Star Hellas 2019 – büszkélkedhet.

Az ügyben végül megszólalt a regnáló szépségkirálynő, a mexikói Andrea Meza, aki az AP hírügynökségnek adott nyilatkozatában azzal próbálta nyugtatni a kedélyeket, hogy el kell választani a politikát a szépségtől, a Miss Universe-re mindenki más hitvilágból és kultúrából érkezik, az egész pont arról szól hogy elfelejtsék ezt, magukhoz öleljenek más nőket.

Magyarországot az eilati döntőben az a Jázmin Viktória képviselheti, akit csak nemrég, november 6-án választottak meg szépségkirálynőnek.

Ami a pandémiát illeti, bár mindeddig hivatalosan egyetlen halálesetet sem tulajdonítanak neki, sőt, kórházban sem ápolnak senkit miatta, a koronavírus omikron-variánsa előtt a világ egyre több országa – köztük gyakorlatilag az Európai Unió összes tagországa is – zárja le a határait. Többen csak korlátozták a beutazást a Dél-afrikai Köztársaságból és a kontinens hét másik országából, de Izraelen kívül Japán is úgy döntött, hogy nem fogad külföldieket.

Az omikron-variáns egyébként elég közel jár Magyarországhoz, egészségügyi szakértők szerint gyanítható, hogy már holland, illetve cseh-, olasz- és németországi fertőzöttek szervezetében is kimutatták a jelenletét. Szupermutánsnak kikiáltani sem túlzás, ugyanis 32 mutációját jegyezték fel a Covid–19 vírus tüskefehérjéjében, a kórokozónak azon a területén, amelynek hatásait a legtöbb vakcina reprodukálja, hogy felkészítse a szervezetet védekezésre. Ez a 32 mutáció elég soknak számít, főleg úgy, hogy a vakcinákat az elsőként terjedő változat tüskefehérjéje alapján fejlesztették ki. Nem véletlen, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) aggasztónak nyilvánította, mert futótűzként terjed, és játszi könnyedséggel fertőz újra.

Utóbbi szempontból intő jel, hogy az omikron-variáns tünetei teljességgel eltérnek a világon jelenleg domináns delta-variánsétől.

Aki megfertőződik vele, nem köhög, a szaglása és az ízérzéke sem tűnik el teljesen, ehelyett enyhe tünetként inkább csak kapar a torka, általános fáradtság és izomfájdalom lesz úrrá rajta, a gyerekek pulzusa pedig rendkívül magasra nő.

(Borítókép: David Silverman / Getty Images)