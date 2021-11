Múlt héten lemondott, most mégis ő lesz Svédország miniszterelnöke

Magdalena Anderssont másodszor nevezték ki miniszterelnöknek, azok után, hogy múlt héten röviddel a beiktatása után lemondott. Hétfőn a svéd kormányon lévő szociáldemokraták elfogadták a miniszterelnök programját, így felállhat az új kabinet. A program meghiúsításához 175 szavazatra lett volna szükség, ám végül csak 173 honatya ellenezte.



A Politico megjegyzi, hogy az első női miniszterelnöknek most az a célja, hogy megállapodásokat kössön több kulcsfontosságú stratégiai kérdésben a zöldekkel és több ellenzéki párttal. A szoros kapcsolatfelvételt azonban nehezíti, hogy a középpárt és a zöldek eltérően viszonyulnak több környezetvédelmi kérdéshez.



Mint megírtuk Anderssont múlt héten nevezték ki először miniszterelnöknek a kétpárti koalíció élére, ám röviddel beiktatása után lemondásra kényszerült, mivel a parlament nem fogadta el a költségvetési tervét. A szociáldemokrata kormányból ezután a zöldek is kiléptek. Az 54 éves nőt azt követően választották meg a tisztségre, hogy Stefan Löfven miniszterelnök másodszor is benyújtotta lemondását.



(via Politico)