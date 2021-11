Sorra jelentik be még most is a határok lezárását a külföldiek előtt a különböző országok (legutóbb épp Japán), azonban úgy tűnik, hogy az új variánst nem sikerült föltartóztatni. A legtöbb helyre turisták hurcolták be. Például Izraelben ma már nagy erőkkel folyik a kontaktkutatás azok után, akik együtt buszoztak november 22-én Tel Avivból Eilatba azzal az emberrel, aki előzőleg Malawiból tért vissza, majd pozitív tesztet produkált.

Lehet, hogy sokfelé már el is késtek a határzár bejelentésével, mert már korábban érkezett az országba a vírus új változatát magában hordozó utazó. Jelenleg 13 államban már biztosan ott van az omikron, de vannak más, fertőzési gyanúra okot adó országok is.

Hol találtak eddig új variánst a világon?

Dél-Afrikában már a múlt hét közepén az 1100 új fertőzött 90 százalékában találták meg az omikron-variánst, valamennyien az országnak abban a tartományában élnek, amelyben Pretória és Johannesburg is található.

már a múlt hét közepén az 1100 új fertőzött 90 százalékában találták meg az omikron-variánst, valamennyien az országnak abban a tartományában élnek, amelyben Pretória és Johannesburg is található. Botswanában legalább 19 esetről tudnak.

legalább 19 esetről tudnak. Az Egyesült Királyságban legalább három ismert eset van, valamennyien Dél-Afrikában jártak előzőleg.

legalább három ismert eset van, valamennyien Dél-Afrikában jártak előzőleg. Németországban két eset ismert, mindketten a müncheni repülőtérre érkeztek Dél-Afrikából.

két eset ismert, mindketten a müncheni repülőtérre érkeztek Dél-Afrikából. Hollandiában ugyancsak Dél-Afrikából érkezettek között találtak 13 fertőzöttet.

ugyancsak Dél-Afrikából érkezettek között találtak 13 fertőzöttet. Dániában két esetről tudnak, ugyancsak közvetlenül Dél-Afrikából érkeztek.

két esetről tudnak, ugyancsak közvetlenül Dél-Afrikából érkeztek. Belgiumban eddig egy eset.

eddig egy eset. Izraelben egy ismert esetről jelentettek, ez a november 27-i állapot.

egy ismert esetről jelentettek, ez a november 27-i állapot. Olaszországban egy ismert eset bejárta az országot, mielőtt pozitív tesztet produkált.

egy ismert eset bejárta az országot, mielőtt pozitív tesztet produkált. Csehországban a helyi lapok egy esetről számoltak be.

a helyi lapok egy esetről számoltak be. Hongkongban két esetről tudnak, mindketten egy karaténhotelben vannak.

két esetről tudnak, mindketten egy karaténhotelben vannak. Ausztráliában két esetről jelentettek, ők is Dél-Afrikából érkeztek.

két esetről jelentettek, ők is Dél-Afrikából érkeztek. Kanadában két eset van, ők Nigériából repültek be.

két eset van, ők Nigériából repültek be. Ausztriában Tirolban bukkantak egy Dél-Afrikából érkezett fertőzöttre. Folyik további 30 ember kontaktkutatása.

Tirolban bukkantak egy Dél-Afrikából érkezett fertőzöttre. Folyik további 30 ember kontaktkutatása. Svájcban egy feltételezett eset lehetséges, egy olyan személy, aki egy hete érkezett Dél-Afrikából.

(Borítókép: Japán korlátozza a beutazás Dél-Afrikából. Fotó: Franck Robichon / MTI / EPA)