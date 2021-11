Barbados elhagyta az angol királynőt

A karibi sziget ugyan 1966-ban már elnyerte függetlenségét Nagy-Britanniától, mind a mai napig azonban a mindenkori brit uralkodó, jelenleg II. Erzsébet volt a címzetes államfő, ugyanúgy, mint más korábbi brit gyarmaton, például Jamaicában és Ausztráliában.

Barbadoson a királynőt Sandra Mason köztársasági elnök váltja fel, akinek szerepe jobbára jelképes az ország tényleges irányítója, Mia Mottley kormányfő mellett. Masont, a jelenlegi főkormányzót és a királynő Barbadosra kinevezett képviselőjét a barbadosi törvényhozás választotta meg.

A Buckingham-palota tiszteletben tartja Barbados döntését, de a tartós barátságot hangsúlyozó nyilvános nyilatkozatok mögött némi nyugtalanság fedezhető fel.

A walesi herceg a királynő képviselőjeként, de egyben a királynő utódjaként, a Nemzetközösség vezetőjeként is Barbadosra repült a hétfői ceremóniára, elvégre Barbados továbbra is a Nemzetközösség tagja marad.

The Prince of Wales has arrived in #Barbados ahead of celebration events to mark Barbados' transition to a Republic within the Commonwealth.



HRH is greeted by a Guard of Honour and the National Anthems are played. pic.twitter.com/TsD3dSh1QB