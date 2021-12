Elbúcsúztatták Angela Merkelt

Csütörtökön, katonai tiszteletadás mellett elbúcsúztatták Angela Merkel távozó német kancellárt a védelmi minisztérium előtt.

Mint korábban megírtuk, a kancellárnak az esemény alkalmából lehetősége volt három dalt választania, amelyet egy katonai zenekar eljátszik a tiszteletére. Merkel választásai valamelyest meglepőre sikerültek, volt köztük például egy punk rock szám is.

Csütörtökön fáklyák fényében mondtak búcsút a kancellárnak, majd eljátszották a dalokat is. Az említett Nina Hagen-dal, amely meglepő választásnak bizonyult, itt hallgatható meg, noha ebben az előadásban nem hangzik túl punkosan, de a kancellár a jelek szerint élvezte:

Ich finde das so geil… Danke Angie Du wirst fehlen

Angela Merkel ezt követően egy beszédet is mondott, amelyben megköszönte a németeknek, hogy támogatták, és azt kérte tőlük, hogy „könnyű szívvel” álljanak az élethez, legyenek optimisták az ország jövőjével kapcsolatban.

16 év Németország kancellárjaként tele volt eseményekkel, amelyek gyakran nagy kihívást jelentettek – politikailag és emberi szempontból nézve is. Több válság is megmutatta, hogy milyen fontos a nemzetközi együttműködés. Különösen a pandémia utóbbi két éve bizonyította be, hogy fontos bízni a politikai vezetőkben, a tudományban és a közbeszédben