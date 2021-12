Az oltatlanok számára bezár Németország

Februártól kezdve kötelező lehet a koronavírus elleni oltás Németországban – jelentette be Angela Merkel.

A távozó kancellár és utódja, Olaf Scholz a német tartományok vezetőivel tartottak találkozót, és megegyeztek néhány új járványügyi lépésben. A német sajtó „az oltatlanok bezárásaként” emelgeti a rendelkezéseket.

Angela Merkel bejelentette, hogy újabb korlátozásokat vezetnek be a karácsonyi ünnepek idejére, amelyek elsősorban – de nem kizárólag – az oltatlanokat fogják érinteni:

Meghosszabbították a már eddig is érvényben levő járványügyi szabályokat.

A szaküzletekbe, vendéglátóhelyekre, színházakba, mozikba és egyéb kulturális intézményekbe csak a beoltott vagy a fertőzésen átesett emberek léphetnek be (a németek ezt 2G-szabályként emlegetik). A védettséggel nem rendelkezőket tehát csakis az alapvető fogyasztási cikkeket árusító boltokba léphetnek be, máshova nem.

A sporteseményeken, kulturális rendezvényeken is korlátozzák a résztvevők számát. Zárt helyiségben legfeljebb a kapacitás felét lehet felhasználni, és maximum 5000 nézőt engedhetnek be. Kültéri eseményeken – például focimeccseken – 15 ezer fő a limit (Markus Söder bajor miniszterelnök még ennél is tovább ment, és nemrég bejelentette, hogy Bajorországban zárt kapus meccseket játszanak a következő hetekben).

Beltéri magánrendezvényeken legfeljebb 50 ember vehet részt, méghozzá csak azok, akik be vannak oltva, vagy korábban már átestek a fertőzésen. Kültéri rendezvényeken 200 ember a limit hasonló feltételek mellett.

Döntöttek arról, hogy a jövőben akár az ápolók, gyógyszerészek és fogorvosok is beadhatják majd az oltást.

A maszkviselést az összes oktatási intézményben (az általános iskoláktól kezdve a felsőoktatásig bezárólag) kötelezővé teszik.

A diszkóknak, kluboknak teljesen be kell majd zárniuk, ha a fertőzöttek száma egy bizonyos érték fölé emelkedik helyi szinten.

Újévkor tilos lesz tűzijátékokat használni (ez már tavaly is így volt).

Korábban egyébként már több német tartományban is szigorú korlátozásokat vezettek be az oltatlanokkal szemben, a mostani döntések részben ezeket másolják országos szinten.

Kötelező oltás jöhet

Angela Merkel a fentiek mellett azt is közölte, hogy konkrét lépéseket is tesznek annak érdekében, hogy kötelező legyen az oltás Németországban. Elmondta, hogy felkérik a Német Etikai Tanácsot (Deutscher Ethikrat) arra, hogy az év végéig dolgozzon ki egy állásfoglalást, amelynek alapján meg lehet vitatni és el lehet dönteni az ügyet a szövetségi parlamentben (Bundestag). A kötelezettséget szerinte februártól vezethetnék be.

Ha a Bundestag helyében lennék, akkor megszavaznám

– mondta a kancellár, hozzátéve: nagyon súlyos a járványhelyzet Németországban, és az átoltottság még mindig alacsonyabb ott, mint sok más európai országban. Nemrég az is kiderült, hogy Merkelen kívül a hivatalba lépő kancellár, Olaf Scholz is támogatja az oltás kötelezővé tételét.

(via bild.de)

(Borítókép: Vásárlók Németországban. Fotó: Sean Gallup / Getty Images Hungary)