Párizsban már szigorítják az e-roller használatot

A tervek szerint a francia fővárosban többek között jelentősen sebességkorlátozást vezetnek be az elektromos rollerekre, mert több halálesetet is okoztak azok használói.

Az Országos Rendőr-főkapitányság által működtett Facebook-oldalon számoltak be azokról a párizsi elképzelésekről, melyekkel az e-rolleres balesetek számát szeretnék minimalizálni.

Az Index korábban beszámolt róla, hogy Magyarországon is vitát váltott ki ezeknek a közkedvelt járműveknek a használata, illetve azok szabályozása. Még idén szeptemberben úgynevezett tisztázó egyeztetést kezdeményez Révész Máriusz az elektromos rollerek használatáról a belügyi tárcával, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal és a rendőrséggel. A politikus azzal indokolta a lépést, hogy a tudomására jutottak olyan esetek, amelyekben az elektromos roller felhasználóknál a rendőrség alkoholszondát alkalmazott, vezetői engedély bemutatását kérte, valamint bírságot rótt ki.

A francia fővárosban azok után gondolták újra a e-rollerek szabályozását, hogy közvéleményt alaposan felkavart egy baleset 2021 nyarán, amikor a Pont au Change közelében egy 31 éves olasz származású, Párizsban élő nőt, aki egy barátjával sétált a Szajna mentén nagy sebességgel elütött el egy e-roller, melyen ketten száguldottak. A baleset után a rolleres duó megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről, az elgázolt nő pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette a kórházba szállítása után. A tettesek megtalálása érdekében mindent bevetettek a fővárosi rendőrök, tíz nap után meglett a rollert vezető ápolónő, illetve a társát is elfogták.

A júniusi eset már a harmadik olyan volt Párizsban, amikor egy e-rollerrel valakinek az életét oltották ki. Ezek után a városvezetés elsőként a gyalogosok által frekventált körzetekben az e-rollerek haladási sebességét az eddigi 20 kilométer per óráról 10 kilométer per órára csökkenti, és ennek a betartásáról a rollerek üzemeltetőinek kell gondoskodniuk (GPS által, vagy egyéb módon). Emellett határozott fellépést ígérnek a járdán közlekedő, az utast szállító, valamint az ittasan közlekedő e-rolleresekkel szemben, és az eddigieknél komolyabb szankciókat helyeztek kilátásba azokban az esetekben is, amikor a járműveket a járdán, illetve úttesten gondatlanul hátrahagyják, akadályozva ezzel mások közlekedését.

(via Baleset-megelőzés)