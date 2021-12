Vétózott a kormány, az Európai Unió nem vehet részt Biden demokráciacsúcsán

Ismét vétózott a magyar kormány, így az Európai Unió nem lehet hivatalos résztvevője a Joe Biden amerikai elnök által összehívott demokráciacsúcsnak. A Bloomberg cikke szerint azért fúrta meg Magyarország a részvételt, mert Orbán Viktort nem hívták meg.

A lap úgy tudja, a magyar fél az uniós nagykövetek szerdai egyeztetésén állt elő a vétóval, azzal indokolva a döntést, hogy az Egyesült Államok nem hívta meg rá külön az összes tagállamot. Mint ismert, az Európai Unió tagállamai közül egyedül Magyarország nem kapott meghívást a december 9-én és 10-én tartandó virtuális találkozóra, amelyre egyébként mintegy 110 ország vezetőjét hívták meg.

A magyar küldött azzal érvelt, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és az Európai Tanács elnöke, Charles Michel nem beszélhet a teljes Európai Unió nevében, mivel nem állapodtak meg közös álláspontban. A bizottság és a tanács szóvivői egyelőre nem kommentálták a vétót. Mindenesetre a lépés miatt az EU jogi szolgálata szerint az unió nem nyújthat be írásban közös tervezetet a csúcstalálkozóra, Ursula von der Leyen és Charles Michel ugyanakkor felszólalhat az eseményen, képviselve a korábbi megállapodásokat.

A Bloomberg felidézi, hogy Magyarország évek óta ellentétben áll az Európai Unióval a jogállamiságot érintő ügyekben, amely a sajtószabadságnak és az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdését is magában foglalja. Emlékeztet arra is, hogy Magyarország már számos alkalommal tett keresztbe az uniós döntéshozásnak, például a hongkongi emberi jogok, de a nemek közötti egyenlőség ügyében is.

