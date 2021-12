Rendkívül gyorsan terjed a szupermutáns, hamarosan ez lehet domináns az egész világon

Nem érdemes ellenanyagszint-tesztet csinálni – állítja Dobson Szabolcs gyógyszerengedélyeztetési szakértő. Szerinte a tesztek alapján nem lehet egyénre szabottan megmondani, hogy ki védett a koronavírus ellen.

Nincs olyan egyéni határérték, amitől garantálni lehet a bármilyen értelemben vett védettséget. Statisztikailag azonban van kapcsolat az ellenanyagszint és a védettség között

– írta a szakember. Ezt egy példával is szemléltette: 2018-ban volt egy kutatás, amely azt vizsgálta, hogy egy esetleges zuhanásnál van-e összefüggés a sérülések súlyossága és az emberek magassága között. Volt, aki már négy méternél meghalt, de olyan is, aki egy 18 méteres zuhanást is túlélt. A vizsgálat végégre kiderült, hogy statisztikailag van kapcsolat a magasság és a sérülések súlyossága között, azonban nincs olyan alsó magassági érték, aminél garantálni lehet, hogy sérülések nélkül megússzuk az esést – írja az Egészségkalauz.