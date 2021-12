Két hónapon belül megint új kancellárja van Ausztriának

Karl Nehammer eddigi belügyminisztert választotta elnökévé pénteken az Ausztriában kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP), és ő lesz az ország következő kancellárja is.

Az eldőlő dominók sorát a volt kancellár, Sebastian Kurz előző napi bejelentése indította el, amikor bejelentette, hogy lemond a kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöki székéről, és végleg feladja a politikát. Kurz még kancellárként abba a vizsgálatba bukott bele, amelyet a gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó államügyészség, a WKStA indított ellene, házkutatást tartva az ÖVP bécsi központjában, a kancellári hivatalban és a pénzügyminisztérium épületében is. A politikus október 9-én lemondott a kancellári tisztségről, posztját Alexander Schallenberg, az akkori külügyminiszter vette át. Kurz távozása ellenére pártelnök és parlamenti képviselő maradhatott úgy is, hogy a mentelmi jogát már november 16-án felfüggesztették.

Kurz bejelentése után a hivatalban lévő kancellár is közölte távozását. Schallenberg ezt azzal indokolta, hogy a kancellári posztot olyan embernek kellene betöltenie, aki egyben a legerősebb kormánypártnak, az Osztrák Néppártnak (ÖVP) is az elnöke. A párt pedig Karl Nehammert választotta meg az Osztrák Néppárt elnökének, vagyis a pártelnök lesz egyben a kancellár is.

Nehammer pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy Magnus Brunnert választotta a következő pénzügyminiszternek. Elődje, Gernot Blümel ugyanis Sebastian Kurz bejelentése után szintén közölte egy videóban, hogy távozik.

Az új pártelnök a sajtó előtt megtiszteltetésnek nevezte, hogy az ÖVP vezetése egyhangúlag őt támogatta. Beszélt arról is, hogy a felelősség, a szolidaritás és a szabadság alapértékeit tartja majd szem előtt,

a menekültügy, a migráció és a biztonság terén pedig marad a jelenlegi irányvonal Ausztriában.

Nehammer egyben megerősítette, hogy a leköszönő kancellár, Schallenberg visszatér régi munkakörébe, vagyis ismét külügyminiszter lesz.

