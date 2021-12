Emmanuel Macron bohócnak nevezte Boris Johnsont

Egy francia lap, a Le Canard enchaîné úgy értesült, hogy Emmanuel Macron francia elnök egy zárt privát megbeszélésen „bohócnak” nevezte Boris Johnson brit miniszterelnököt.

A francia elnök állítólag azt kifogásolta, hogy Johnson nem működik velük együtt a La Manche-nál kialakult migrációs válság megoldása érdekében. Állítólag az is feldühítette őt, hogy a brit kormányfő korábban a Twitteren hozott nyilvánosságra egy levelet az üggyel kapcsolatban.

Bojo-nak nagy a szája. Minden jól megy, komoly emberekként beszélünk egymással, aztán nehéz helyzetbe hoz minket egy aljas lépéssel. Csak a szokásos cirkusz

– mondta a fenti bejegyzésről a francia elnök a Le Canard enchaîné értesülése szerint.

Azt írták, hogy a találkozón Macron arról is beszámolt, hogy Johnson négyszemközt bocsánatot kért amiatt, hogy Franciaországot akarta bűnbakként beállítani. A francia lap szerint ekkor hangzott el az elnök legsúlyosabb mondata:

Szomorú, hogy egy ilyen jelentős országot, amellyel rengeteg dologban működhetnének együtt, egy bohóc irányít.

Macron ezen kívül arról is beszélt, hogy szerinte Johnson a Brexit által okozott nehézségek miatt ellenséges a franciákkal. „A Brexit a kezdőpontja Johnson cirkuszának [...] Áldozatként állítja be magát és Franciaországot okolja” az üzemanyag- és élelmiszerhiány miatt is – mondta, hozzátéve, hogy ugyanezt lehetett látni már korábban is, például a halászati jogok kérdésében is.

Mindeközben Sylvie Bermann, Franciaország korábbi brit nagykövete nemrég azt nyilatkozta, hogy „Waterloo óta nem volt ilyen rossz a viszony a britek és a franciák közt” – írja a Guardian.