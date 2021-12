Háborús bűnökkel gyanúsított egykori rendőröket fogtak el Boszniában

A férfiakat azzal gyanúsítják, hogy az 1992-1995-ös boszniai háború idején civilek ellen követtek el háborús bűncselekményeket. Az ügyészség közleménye szerint a gyanúsítottak a boszniai szerb rendőrség tagjaiként 1992 szeptemberében kivégeztek huszonkét boszniai civilt - köztük hét gyermeket és nyolc nőt - az északkelet-boszniai Balatunban.

Néhány nappal ezelőtt a boszniai rendőrség kilenc, háborús bűnökkel gyanúsított egykori katonát fogott el, akik a gyanú szerint bosnyák és horvát civileket gyilkoltak meg, valamint több száz embert tartottak fogva illegálisan a háború idején.

A boszniai háborúban mintegy százezren vesztették életüket, és több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát.



November elején hosszabbította meg az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) az Európai Unió boszniai békefenntartó misszióját egy évvel. A határozat szövegéből kihagyták a nemzetközi főképviselői hivatalra való utalást. A boszniai szerbeket támogató Oroszország, illetve Kína nem ismeri el az 1995-ös békemegállapodás betartásán őrködő hivatalt. Moszkva már korábban is el akarta érni a hivatal megszüntetését, most júliusban pedig Kínával együtt megpróbálta elérni, hogy a főképviselőt fosszák meg bizonyos jogköreitől, majd zárják be az irodát, de ez nem sikerült.