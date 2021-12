Szankciók az oltatlanokkal szemben: a kórházi számlát is behajtják, ha kezelni kell Covid miatt

Egyre több országban merül fel a kötelező oltás lehetősége. Nemrég Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is hasonlóról beszélt. A Bloomberg összeállítást készített arról, hogy mely országokban milyen korlátozásokkal kell szembenéznie annak, aki nem akarja felvenni az oltást – számolt be az Egészségkalauz.

Németországban több szolgáltatás hozzáférését is megtiltják a nem oltott embereknek. Ennek értelmében például az éttermekbe csak az oltottak vagy gyógyult emberek mehetnek be, ahogy a színházakba is. Az oltatlan emberek csak az alapvető szolgáltatásokat vehetik igénybe, így például vásárolhatnak a szupermarketekben és mehetnek gyógyszertárba is.

Görögország néhány napja jelentette be, hogy januártól a 60 év feletti oltatlanoknak havonta 100 eurós bírságot kell fizetniük. Az ebből befolyó összeget pedig a kórházak fejlesztésére fordítják. Görögországban az 580 ezer oltatlan idős közül novemberben is csak 60 ezren kaptak oltást.

Finnországban délután öt órakor be kell zárni azoknak az éttermeknek és bároknak, amelyek nem használják az oltási igazolást. Vagyis a skandináv országban ezzel próbálták áttételesen arra ösztönözni az embereket, hogy oltassák be magukat.

Spanyolország az oltatlanok számára megtiltotta az Egyesült Királyságból való beutazást, a felnőttek esetében oltási igazolást kérnek. A brit hatóságok bejelentése szerint a betegségen való átesést sem fogadják el a spanyolok a belépéskor, csak az oltást.

Ausztriában a hírek szerint aki februárig nem oltatja be magát, 7200 eurós bírságra számíthat, emellett a tervek között szerepel a lezárások fenntartása az oltatlanoknak, akik már most is csak negatív teszttel mehetnek dolgozni.

Szingapúrban aki nem oltatja be magát, annak önmagának kell finanszíroznia orvosi ellátását, amennyiben elkapja a koronavírust. Az egészségügyi minisztérium becslései szerint az intenzív osztályra kerülő oltatlanok mintegy 25 ezer dolláros számlára készülhetnek.

Az Egyesült Államokban a januártól kötelező lesz oltást vagy rendszeres tesztelést kérni dolgozóiktól a 100 főnél több főt foglalkoztató cégeknek. Egy októberi felmérésből az derül ki, hogy az oltatlan munkavállalók csupán 5 százaléka mondta, hogy ha kötelezővé tennék az oltást, akkor inkább felmondana.