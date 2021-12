A BioNTech, amely a Pfizerrel együtt fejlesztett oltóanyagot, bejelentette, hogy valószínűleg módosítani kell vakcinájukon, hogy még inkább növelje az immunitást az omikron-variánssal szemben. Ugyanakkor hozzátették, hogy a jelenlegi oltás is védelmet nyújt a súlyosabb szövődmények kialakulása ellen.

A Bloomberg idézi a Pfizer közleményét, amelyből kiderül, hogy ugyan a harmadik oltás növeli az omikron elleni védelmet, azonban módosításra mindenképpen szükség lesz, hogy hosszabb időn át és nagyobb védettséget biztosítson. Jelezték azt is, hogy az oltottakat is megfertőzheti az omikron, de a jelenlegi oltóanyag számukra is védelmet jelent a súlyos szövődmények kialakulása ellen.